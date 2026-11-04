Raphinha hace de la necesidad una virtud en el Barça: el nacimiento de un '9' para confirmar la apuesta de Flick

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Aston Villa

A Raphinha se le están cayendo los goles esta temporada con el Barça. Es el capitán del equipo elegido directamente por Hansi Flick y el que más está respondiendo sobre el terreno de juego. Ante el Aston Villa fue el MVP del partido con un doblete e igualó a Ronaldinho en la lista de máximos goleadores en la historia del club (94).

Muchos se echaban las manos a la cabeza con la temporada ya empezada cuando el mercado de fichajes se cerraba y el club no acometía finalmente el '9' necesario tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres. Esa posición se quedaba huérfana hasta que Flick inventó y Raphinha ejecutó.

Raphael Dias Belloli es la solución del gol para el Barça. Son ya 19 goles y tres asistencias en 13 partidos, más tantos que los que firmó toda la temporada pasada. En los últimos ocho encuentros ha visto portería en 14 ocasiones. Tan solo el Levante, el Betis y el PSG han sabido frenarle.

Sin embargo, el brasileño no está para ninguna celebración a pesar de la victoria de su equipo ante el Aston Villa y su doblete. Tras el partido, no quiso hablar de la victoria, pero sí aprovechar para enviar un mensaje de apoyo y cariño a la familia de Jesús de Miguel.

Visiblemente emocionado, Raphinha dejó claro que no consideraba apropiado hablar de fútbol en unas circunstancias tan difíciles. "No me gustaría hablar de fútbol. Quiero mandar mucha fuerza a la familia de De Jesús y desear que descanse en paz. Hoy no es un buen día para hablar de fútbol", dijo.

"Esto podría pasarle a cualquiera. Es muy duro, especialmente cuando hemos conocido la noticia. Es complicado salir a jugar un partido en una situación así, porque te puede pasar lo mismo a ti o a cualquier persona cercana. Hoy no es un buen día para hablar de fútbol", añadió.

Un gesto que le ensalza como futbolista y como máximo exponente del Fútbol Club Barcelona dentro del terreno de juego.

Raphinha rinde homenaje al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien falleció trágicamente hoy. https://t.co/yhlPIOlf0N — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 3, 2026

El conjunto azulgrana volvió a la senda de la victoria en Champions y lo hizo con un gol de Lamine y dos del brasileño, uno de los grandes artífices de que el Barça sea el líder de La Liga y esté entre los ocho primeros en la máxima competición europea a nivel de clubes.

Con 15 goles, es actualmente el máximo goleador del campeonato doméstico, por delante de Kylian Mbappé, una circunstancia que refuerza su condición de amenaza ofensiva.

El brasileño atraviesa una etapa en la que combina confianza, eficacia y protagonismo, tres ingredientes que el Barcelona necesita mantener durante toda la temporada, pero sobre todo cuando llega la hora de la verdad y hay que luchar por los títulos.

El verdadero '9'

Algunos aficionados azulgranas darán las gracias al Atlético de Madrid por no haber dejado salir a Julián Álvarez, puesto que con la llegada del argentino, todo hace indicar que no se habría visto una producción ofensiva de este calibre en las botas del brasileño.

Dos goles y dos asistencias lleva 'La Araña', por los 19 y tres asistencias que ostenta el brasileño. Sin ser un delantero centro natural, a base de goles el internacional de la ‘canarinha’ ha adquirido los galones para ser el auténtico '9' del Barça.

Todo hacía indicar que la apuesta de Flick iba a ser empezar a jugar con Fermín López y Dani Olmo como falso nueve ante la ausencia de un delantero centro referencia, pero el alemán tenía un as bajo la manga.

Raphinha celebra uno de los goles marcados ante Aston Villa. Reuters

Ya en septiembre, Deco explicó que fue Flick quien quiso probarle en esta posición, convencido del rendimiento goleador de Raphinha: "Una de sus grandes ideas fue probar con un delantero centro fuera de posición y está claro que Raphinha era uno de ellos".

"No sabíamos exactamente qué pasaría, porque es diferente incluso para el propio jugador; está acostumbrado a jugar como segundo delantero o como extremo. Cuando decidimos hacer un cambio táctico para Anthony (Gordon), sabíamos que ambos, tanto él como Adeyemi, tenían que jugar mucho, por lo que se le buscó una nueva posición a Raphinha", explicó en el Portugal Football Summit.

"La idea era encontrarle otra posición, tal vez como delantero número 10 o número 9. Estamos contentos porque hemos descubierto una nueva faceta de Raphinha. Pero lo más importante es que él también está contento", se mostraba contento el director deportivo.

Y es que el brasileño es el primer soldado de Flick en la presión que exige el técnico a sus jugadores para que la táctica diseñada por el alemán sea efectiva. Además, sus goles son fruto de un alto porcentaje de acierto.

A nivel personal, su próximo objetivo es superar los 34 goles que marcó en su mejor temporada como azulgrana en la temporada 2024-25, la primera con Hansi Flick en el banquillo.

Pero Raphinha no se conforma con estos números. El brasileño, que la temporada pasada se vio diezmado por las lesiones, quiere ser la punta de lanza del Barça para lograr el máximo de títulos posibles, con la Champions League como el objetivo más deseado por todos.