El Real Madrid guardó un minuto de silencio por la muerte de Jesús de Miguel. EFE

La RFEF suspende la Copa y la UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos en memoria de Jesús de Miguel

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aplazado los encuentros de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos para este martes, 3 de noviembre, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, de 30 años.

La UEFA también ha anunciado que todos los partidos de sus competiciones programados esta semana comenzarán con un minuto de silencio en su memoria.

La decisión federativa afecta a las citas pendientes de la primera eliminatoria del torneo masculino y de la tercera ronda del femenino. El organismo comunicará más adelante las nuevas fechas y horarios.

También ha cancelado la presentación en Almendralejo del encuentro entre las selecciones sub21 de España y Japón, que debía celebrarse durante la jornada.

En el ámbito europeo, el homenaje alcanzará a la Champions, la Europa League y la Conference League. "La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda", expresó la UEFA, que trasladó su apoyo a los allegados del jugador y a sus compañeros.

Su presidente, Aleksander Ceferin, añadió un mensaje personal: "Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio". El dirigente situó a la familia, al vestuario y a los integrantes del club tinerfeño en el centro del recuerdo institucional.

El Madrid detiene su sesión

El homenaje también llegó a Valdebebas. Los futbolistas y el cuerpo técnico del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes de comenzar la sesión de este martes en la ciudad deportiva.

El club publicó las imágenes del acto y difundió un comunicado de condolencias en nombre de la entidad, de su presidente y de su junta directiva.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jesús de Miguel. https://t.co/CauqWDHlTz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos", señaló. El Atlético también transmitió su pésame, en una mañana en la que se sucedieron mensajes desde distintos puntos del fútbol español.

LaLiga se sumó al duelo con una declaración de cercanía: "Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al CD Tenerife en estos momentos tan duros". Las Palmas, rival histórico del conjunto blanquiazul, trasladó igualmente su apoyo a la familia y a la afición tinerfeña.

Condolencias desde sus clubes

Castellón, Fuenlabrada y Navalcarnero, equipos por los que pasó De Miguel, figuraron entre las entidades que lamentaron su muerte.

Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra, publicó: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús". También hubo mensajes de futbolistas como Marc Cucurella y Achraf Hakimi, además de clubes extranjeros como Liverpool, Lyon y Nápoles.

El fallecimiento del delantero se produjo después del choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro del lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

La noticia transformó las muestras de preocupación por su estado en homenajes, aplazamientos y mensajes de solidaridad dirigidos a quienes compartieron su vida y su carrera.