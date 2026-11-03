Los de Luis Enrique se pusieron 0-4 antes del minuto 20 y ahondaron en la herida amarilla tras el paso por los vestuarios.

El PSG pasa como un vendaval en La Cerámica y endosa una goleada histórica al Villarreal

El Villarreal sufrió este martes un duro correctivo en la Liga de Campeones tras caer por un escandaloso 0-6 ante un París Saint-Germain intratable. Pese a saltar al campo con algunas rotaciones, el vigente campeón de Europa demostró una pegada letal y dejó el encuentro visto para sentencia en apenas 17 minutos, liderado por un brillante Fabián Ruiz.

Los hombres dirigidos por Íñigo Pérez mostraron desparpajo en los compases iniciales, llegando a asomarse con peligro al área francesa. Sin embargo, ese espejismo táctico se esfumó en cuanto el PSG pisó el acelerador y forzó su primer saque de esquina. A partir de ahí, se desató la tormenta.

Joao Neves cazó un balón muerto en el área para inaugurar el marcador, un golpe que desestabilizó por completo a la zaga local. Inmediatamente después, la asfixiante presión parisina provocó un error fatal del guardameta Gulácsi que Doué no perdonó para hacer el segundo.

Ayoze, durante el partido contra el PSG. REUTERS

Con un Villarreal totalmente en la lona, el campeón de Europa olió sangre y completó un parcial demoledor de cuatro goles en apenas ocho minutos: Mayulu firmó el tercero en el 13', y Fabián Ruiz hizo el 0-4 con un certero disparo desde dentro del área en el 16'.

La grada, incrédula y molesta por la fragilidad defensiva de su equipo, comenzó a impacientarse. El chaparrón solo amainó cuando la sala de máquinas del PSG -formada por el tridente Vitinha, Neves y Fabián- decidió bajar las revoluciones y dormir el partido a través de la posesión.

Por parte del cuadro castellonense, las únicas señales de vida antes del descanso fueron un testarazo desviado de Buchanan y un tiro de Ayoze, provocado por un fallo de Pacho, que el meta Safonov resolvió sin problemas.

Más sangre

Tras el paso por vestuarios, el Villarreal intentó dar un paso al frente para lavar su imagen, pero volvió a pecar de falta de contundencia. En la primera aproximación visitante de la reanudación, Neves ejecutó una falta con picardía y rapidez para que Fabián, apareciendo por sorpresa, batiera a Gulácsi y sellara su doblete personal (0-5).

Con el duelo totalmente resuelto, el protagonismo se trasladó a las gradas. La afición local, harta del naufragio, despidió con pitos a los suyos durante las sustituciones, contrastando con la ovación que le brindaron al visitante Ferran Torres en su ingreso al verde.

Aunque la entrada de Moleiro y Mikautadze dio algo de frescura al ataque amarillo -con el atacante georgiano probando suerte con disparos lejanos-, la efectividad siguió siendo propiedad exclusiva del cuadro francés. En la recta final, Boly castigó una nueva pérdida de balón del Villarreal con un gran disparo que cerró el definitivo y doloroso 0-6.