Harry Kane ofreciendo el Balón de Oro a la afición del Bayern Múnich. Reuters

Kane vuelve al Metropolitano, el escenario de su mayor herida, con el Balón de Oro y el récord de Cristiano a tiro

El 1 de junio de 2019, Harry Kane salió cabizbajo del Metropolitano después de perder la final de la Champions con el Tottenham ante el Liverpool, que venció por 0-2.

Este martes, 3 de noviembre, vuelve con el Bayern, recién elegido Balón de Oro y con la posibilidad de igualar un récord de Cristiano Ronaldo: marcar en once apariciones consecutivas en la máxima competición europea.

Entre ambas visitas ha cambiado de país, ha ganado sus primeros títulos y ha recibido el reconocimiento individual que todavía le faltaba.

El Atlético le espera a las 21.00 horas en un partido que cruza su historia con su presente. A los 33 años, Kane acaba de imponerse a Mbappé y Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro, entregado el lunes pasado en Londres.

Y llega a Madrid después de diez encuentros europeos seguidos encontrando la portería contraria, una continuidad que únicamente ha superado Cristiano.

Aquella final sigue teniendo un lugar propio en su carrera. En una entrevista con ESPN en 2023, cuando iniciaba su etapa alemana, habló de las oportunidades perdidas con el Tottenham y con Inglaterra: "Son derrotas desgarradoras y derrotas que probablemente te acompañen el resto de tu vida".

El tiempo no había borrado el disgusto, aunque explicó que también lo empujaba a intentarlo otra vez.

La noche de las dudas

Kane llegó a aquella cita después de casi dos meses sin competir. Una lesión de tobillo sufrida contra el Manchester City en la ida de cuartos le había apartado de los nueve partidos anteriores.

Mientras se recuperaba, el Tottenham sobrevivió a la vuelta contra el equipo de Guardiola y a la semifinal frente al Ajax, resuelta con un hat-trick de Lucas Moura en Ámsterdam.

Pochettino recuperó a su delantero para la final y dejó al brasileño entre los suplentes. La apuesta no cambió el desenlace: Salah convirtió un penalti en el segundo minuto y Origi cerró el marcador en el 87'.

Harry Kane, tras recoger la medalla de subcampeón de la Champions League 2018/19, en el Metropolitano. Europa Press

Kane completó el encuentro, pero el Tottenham no consiguió marcar y su regreso quedó ligado al debate sobre si debía haber sido titular.

El delantero rechazó después que su estado físico explicara aquella actuación. "Estaba totalmente recuperado", sostuvo ante ESPN. Su versión era menos complicada que las conjeturas: había tenido tiempo para entrenarse y el Liverpool había sido mejor.

Pochettino tampoco rectificó. Un año después de la final aseguró en Sky Sports que, puesto de nuevo ante la misma elección, volvería a incluirlo en el once.

Kane permaneció otros cuatro años en Londres. Se marchó en agosto de 2023 con 280 goles en 435 partidos, convertido en el máximo realizador del Tottenham, pero sin un título que acompañara semejante producción.

El Bayern le ofrecía competir en otro entorno y hacerlo en un club donde ganar formaba parte de las exigencias inmediatas.

La mudanza no resolvió todo de inmediato. En su primer curso alemán logró 36 goles en la Bundesliga y fue el máximo realizador, pero el campeonato que estrenó su palmarés llegó al año siguiente.

El cambio de camiseta había elevado las expectativas, pero todavía necesitaba tiempo para convertir sus cifras en las celebraciones colectivas que perseguía.

La espera terminó con la Bundesliga de 2025, su primer gran trofeo. Al llevarlo al museo del Bayern, puso palabras a una satisfacción largamente aplazada: "Este campeonato es un gran sueño hecho realidad para mí".

La Champions continuaba pendiente, pero ya no podía reducirse su carrera a los campeonatos que había dejado escapar.

Un premio con 73 razones

Su campaña siguiente terminó de cambiar esa conversación. Kane firmó 73 goles entre el Bayern e Inglaterra durante el curso 2025/26 y conquistó el Balón de Oro por delante de los dos grandes candidatos que completaron el podio.

Fue el primer inglés premiado desde Michael Owen, en 2001, y devolvió el galardón al club muniqués 45 años después de Rummenigge.

"Ha sido la mejor temporada de mi carrera", dijo en la ceremonia. Con el Bayern anotó 61 tantos: 36 en la Bundesliga, 14 en la Champions, diez en la Copa y uno en la Supercopa. En Berlín, además, decidió la final copera ante el Stuttgart con un triplete que dejó el resultado en 3-0.

El reconocimiento no premia únicamente a un rematador. El Bayern destaca también su capacidad para retrasar la posición, distribuir el balón y facilitar los ataques de sus compañeros. Uli Hoeneß, presidente de honor de la entidad, ha llegado a definirlo así: "Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca".

Harry Kane celebrando ante el Arsenal un gol, el último hasta la fecha en la Champions League. Reuters

Una valoración que permite medir su importancia en un club acostumbrado a convivir con goleadores históricos.

El sábado enseñó el Balón de Oro a los aficionados antes de enfrentarse al Dortmund y entregó después el trofeo a su mujer, Kate, y a sus hijos.

La celebración, sin embargo, no se prolongó durante el partido: falló un penalti, golpeó otro balón contra el poste y el Bayern acabó empatando 2-2. Sí asistió a Upamecano en el segundo gol.

A un partido de Cristiano

En Europa conserva una regularidad distinta. Su gol contra el Arsenal en la tercera jornada elevó a diez su cadena de apariciones marcando, por encima de las nueve que alcanzaron Van Nistelrooy y Lewandowski.

Cristiano mantiene el techo en once, una secuencia que empezó en la final de 2017 contra la Juventus y terminó en los cuartos de la edición siguiente.

No necesita un doblete ni otra exhibición: un gol ante el Atlético le permitirá compartir la marca. Sus números con el Bayern ya son contundentes, con 37 tantos en 41 encuentros de Champions.

Pero el desafío colectivo tampoco es menor: los alemanes nunca han ganado al Atlético a domicilio y encadenan dos empates europeos, contra Viking y Arsenal.

Además, salvo un imprevisto, Kane repetirá visita al Metropolitano apenas doce días después. España recibirá a Inglaterra el domingo 15 de noviembre, a las 20.45 horas, en la última jornada de la fase de grupos de la Nations League.

El calendario le reserva así dos partidos en menos de quince días sobre el mismo césped donde perdió aquella final. Primero llegará con el Bayern y el récord al alcance; después, previsiblemente, con la selección que capitanea.