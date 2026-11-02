Pepe Mel, en la UCI tras ser operado de urgencia en Sevilla después de sufrir un ictus

Pepe Mel, de 63 años, permanece ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus este domingo, 1 de noviembre, y ser intervenido de urgencia.

La operación terminó satisfactoriamente, según la información facilitada por el Real Betis a petición de su familia, aunque el entrenador continúa hospitalizado y pendiente de evolución

Por el momento, no se ha difundido un parte médico oficial que detalle su estado ni han trascendido más datos sobre el tratamiento recibido. El técnico sigue bajo supervisión médica después de la intervención, sin que se haya comunicado una previsión sobre los siguientes pasos de su recuperación.

La noticia ha provocado muestras de apoyo de clubes con los que ha mantenido una relación profesional.

La UD Las Palmas, a la que dirigió entre marzo de 2019 y enero de 2022, ha publicado un mensaje dirigido al entrenador: "Desde la UD Las Palmas queremos enviar todo nuestro ánimo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, del que ha sido intervenido quirúrgicamente".

Una carrera ligada al Betis

El Betis ha actuado como interlocutor para trasladar la información autorizada por la familia.

Mel conserva un vínculo estrecho con la entidad sevillana, en la que fue delantero y, posteriormente, entrenador en dos etapas. Desde el banquillo consiguió los dos últimos ascensos del equipo a Primera División, uno de los principales hitos de su trayectoria profesional.

Su primer periodo al frente del conjunto verdiblanco comenzó en julio de 2010 y terminó en diciembre de 2013.

Pepe Mel, en una imagen de archivo. Europa Press

Regresó un año después, en diciembre de 2014, y permaneció en el cargo hasta enero de 2016. Aquellas dos etapas consolidaron una relación con el club que se había iniciado durante su carrera como futbolista.

Mel se encontraba sin equipo desde el pasado mes de marzo, cuando concluyó su última experiencia profesional en Marruecos. Desde entonces había continuado siguiendo la actualidad futbolística y preparándose para una posible incorporación a otro proyecto, tanto en España como en el extranjero.

Su recorrido como entrenador incluye también experiencias en Inglaterra y Grecia.

El madrileño reside actualmente en Sevilla, donde ha mantenido sus vínculos personales y deportivos. Su ingreso ha situado su estado de salud en el centro de la atención de los equipos por los que ha pasado, entre ellos Las Palmas y el propio Betis.

Otros clubes como el Real Madrid también mandaron mensajes de apoyo: "Desde el Real Madrid C. F., todo nuestro cariño y apoyo para nuestro querido Pepe Mel. Esperamos que supere pronto este difícil momento. Mucho ánimo", dedicó el club blanco.

La información disponible se limita, por ahora, al resultado satisfactorio de la operación y a su permanencia en cuidados intensivos, a la espera de novedades sobre su evolución.