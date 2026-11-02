Mista (47), sobre sus inversiones: "No me gustan los riesgos y busqué gestionar mi dinero a largo plazo"

La carrera profesional de un futbolista tiene una duración limitada, por lo que anticiparse a lo que vendrá después de colgar las botas resulta fundamental. Una cuestión que Miguel Ángel Ferrer Martínez, conocido deportivamente como Mista, siempre tuvo presente durante su trayectoria como jugador.

El que fuera delantero del Valencia repasó su experiencia profesional en una entrevista concedida a La Bolsa de Deporte de Mapfre, en la que también habló sobre cómo afrontó su retirada y la importancia de gestionar correctamente el patrimonio conseguido durante los años en activo.

"El mundo del fútbol es efímero: durante doce años puedes tener ingresos altos y de repente pasas a cero. Hay que planificar esa transición", explicó inicialmente el exfutbolista.

También reconoció que uno de sus principales objetivos al dejar la competición era evitar un cambio demasiado brusco en sus condiciones de vida: "cuando dejé el fútbol quería que mi vida no cambiase de cero a cinco de golpe. No mantienes el mismo nivel de vida, pero querías estabilidad".

Mista también hizo hincapié en la necesidad de tomar decisiones financieras con prudencia y rodearse de personas que tengan los conocimientos necesarios.

El exinternacional español se define como alguien conservador y reconoce que observar las dificultades económicas que atravesaron algunos compañeros le ayudó a comprender la importancia de planificar con tiempo.

"Eso me marcó muchísimo y me hizo entender la importancia de pensar en el futuro y de rodearme de profesionales. Muchas veces se deja uno aconsejar por familiares con la mejor intención, pero sin conocimientos. Mi padre fue carpintero, no inversor, y yo entendí pronto que necesitaba asesoramiento profesional", señaló el exjugador.

Su experiencia le llevó a dar especial importancia a la gestión del dinero y a no dejar decisiones de tanta trascendencia en manos de personas que, pese a tener buenas intenciones, no cuentan necesariamente con la preparación adecuada.

Confianza y estabilidad

Otro de los aspectos que Mista considera esenciales es mantener una relación estable con los profesionales que gestionan sus inversiones.

Para el exdelantero, la confianza y la continuidad permiten trabajar con una estrategia a largo plazo y afrontar con mayores garantías los posibles cambios que puedan producirse en el ámbito económico.

En un entorno empresarial y financiero que puede cambiar de manera considerable, contar con una planificación adecuada y tomar decisiones sin precipitarse son factores que pueden marcar la diferencia.

"Llevo más de once años con el mismo asesor y no he tenido ningún problema. Esto es una cuestión de confianza, como las aseguradoras: necesitas saber que cuando llegue un momento complicado van a responder", concluyó el que fuera futbolista del Valencia.