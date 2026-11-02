El éxito de Tchouaméni (26) fuera del fútbol: es inversor y presenta el programa que causó el conflicto Mbappé - China

Aurélien Tchouaméni no ha esperado a retirarse para buscar una ocupación más allá del balón. A sus 26 años, el centrocampista del Real Madrid compagina la competición con inversiones en empresas tecnológicas y un proyecto audiovisual propio.

Es cofundador y copresentador de The Bridge, el espacio francés vinculado al vídeo de Kylian Mbappé sobre Mao Zedong que ha provocado una crisis comercial y televisiva en China.

Su actividad empresarial cuenta con el respaldo de su entorno más cercano. Junto a su padre y su agencia de representación, Excellence Sport Nation, creó Audentes Capital, una estructura desde la que canaliza sus inversiones.

Entre sus participaciones conocidas figuran compañías dedicadas a los contenidos digitales, la tecnología y la desalación del agua de mar.

El interés no es reciente. Durante la Eurocopa de 2024, explicó que el emprendimiento siempre le había atraído y defendió que los futbolistas desarrollaran otras inquietudes.

"Es importante mostrar a nuestra generación que podemos hacer muchas cosas y romper los códigos", declaró, según recogió Sport Business Club. También reconoció que las inversiones formaban parte de las conversaciones con algunos compañeros de selección.

Tecnología y agua potable

Una de sus apuestas es StarNews Mobile, que facilita a creadores africanos la distribución y monetización de contenidos audiovisuales. Tchouaméni participó en una ronda de financiación anunciada en octubre de 2023 por un total de tres millones de dólares. Esa cifra corresponde al conjunto de los inversores, no al desembolso personal del futbolista.

También entró en LAfricaMobile, compañía senegalesa especializada en comunicaciones digitales y marketing móvil.

Tchouaméni, con el Real Madrid. Europa Press

En junio de 2024 trascendió su participación en una operación de 4,3 millones de euros destinada a financiar la expansión del negocio y el desarrollo de productos, incluida la incorporación de inteligencia artificial. Su aportación individual tampoco se conoce.

La cartera incluye Seawards, una empresa francesa que trabaja en tecnología para desalar agua marina, y Vogo, del sector tecnológico. No existen datos públicos suficientes para calcular cuánto valen sus participaciones o qué beneficios le han proporcionado.

Una broma con consecuencias

La faceta más visible del francés fuera del campo es, sin embargo, The Bridge. Lanzado en 2024, el programa le permite conversar con invitados y participar en la conducción, no limitarse a aparecer como una celebridad invitada.

El espacio quedó en el centro de la polémica cuando se difundió un vídeo relacionado con la visita de Mbappé. Preguntado por los memes sobre su imagen, el delantero mencionó uno que superponía su rostro al de Mao y lo describió como un "dictador chino".

La reacción tuvo consecuencias económicas: Dongpeng y Mengniu rompieron sus acuerdos con el atacante y la televisión estatal china suspendió las emisiones de LaLiga. Mbappé pidió disculpas el 27 de octubre; después también lo hicieron la competición y el Real Madrid.

Tchouaméni no fue el causante del comentario. Pero la controversia ha situado su programa en una dimensión distinta: una charla de entretenimiento terminó afectando a patrocinadores y derechos televisivos. El episodio muestra el alcance -y la exposición- de su negocio mediático.