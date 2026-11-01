Los goles de Mbappé, Bellingham y Diomande en la primera parte dieron la victoria al conjunto blanco, que acumula ya seis triunfos consecutivos.

El Real Madrid saca a relucir su mejor versión para conquistar El Sardinero y mantener la lucha por el liderato de La Liga

Santander

Real Madrid

Catorce años después, el Real Madrid volvía a El Sardinero, un estadio que hasta la fecha se había convertido en un fortín para el Racing, que no sabía lo que era perder delante de su afición... hasta que por allí apareció el conjunto blanco [Narración y estadísticas del partido: Racing 0-3 Real Madrid].

36 minutos tardaron los hombres de José Mourinho en sentenciar el partido por medio de Mbappé, Bellingham y Diomande. Este último, autor de un auténtico golazo desde la frontal del área. Por Santander pasó un ciclón y la apuesta valiente por José Alberto quedó en agua de borrajas.

Los blancos, que se presentaron con solo dos cambios con respecto al once que asaltó una semana atrás el Camp Nou, eran conscientes de que al Racing se le podía castigar recuperando y saliendo rápido, aprovechando los espacios. Tal y como al entrenador portugués le gusta jugar.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé. Reuters

Había pasado más de una década desde que el Real Madrid jugara por última vez en El Sardinero y la expectación era máxima, como si de un partido histórico se tratara. El conjunto madridista salió dominador desde el inicio, aunque el Racing salió con intensidad.

Un ciclón en Santander

Se presuponía que iba a ser un partido de muchas ocasiones y estas no tardaron en llegar. A los siete minutos Güler perdonó el primero apareciendo solo en el punto de penalti para rematar con el interior de su bota derecha un balón que se fue lamiendo el palo diestro de la portería defendida por Agirrezabala.

El portero del Racing se lució un minuto después para sacar casi a bocajarro un cabezazo espectacular de Bellingham. Empezaba el asedio.

Dos ocasiones muy claras en dos minutos, hasta que en el 9', Munuera Montero señalaba el punto de penalti tras un leve agarrón de Matteo Prati sobre Mbappé.

Como el contacto existía, desde la sala VOR no corrigieron la decisión del colegiado y el francés, que ya había fallado un penalti ante Agirrezabala hace dos años cuando el portero vasco estaba en el Athletic Club, abrió el marcador.

EL PENALTI SOBRE MBAPPÉ QUE SEÑALÓ MUNUERA MONTERO EN EL SARDINERO 🎥 #LALIGAenDAZN ⚽ https://t.co/dnysdfhlEF — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Quiso reaccionar de inmediato el Racing y empatar el partido, pero en la portería del conjunto blanco estaba de nuevo Thibaut Courtois, que hizo el milagro al que acostumbra en cada partido. Recibió Iker Luque en el costado diestro del área, se zafó de Huijsen y disparó raso, obligando al belga a sacar el pie abajo.

El partido se abría y antes de llegar al ecuador de la primera mitad, Bellingham marcaba el segundo. Salida muy rápida del Madrid con una descarga de Mbappé en la medular para Güler y, con la defensa tan adelantada, el turco abrió al espacio para que el inglés, irrumpiendo desde atrás para llegar a tres cuartos, se zafara de Agirrezabala y estableciera el 0-2 en el marcador.

No ofrecía ningún respiro el encuentro y el turco en otro contragolpe perdonaba el tercero, un gol que estaba reservado a Yan Diomande.

El costamarfileño marcó un golazo descomunal al cazar en la frontal un balón suelto y engancharlo sin pensarlo con una violencia que quitó las telarañas de la portería racinguista. Como un obús entró el balón.

Diomande celebra el gol marcado ante el Racing. EFE

Tres goles lleva el exjugador del Leipzig en La Liga y dos de ellos han sido desde fuera del área. Tranquilo, como si nada, celebró el gol con sus compañeros.

Con el partido ya visto para sentencia, Mbappé y Arda Güler pudieron aumentar la diferencia antes del descanso, aunque ninguno de los dos estuvo acertado en la toma final de decisiones.

Un momento de dudas

Tal y como era de esperar, tras el paso por los vestuarios el Racing salió con otra actitud al terreno de juego y en las botas de Zabiri tuvo el 1-3. Íñigo Vicente puso un centro espectacular al palo corto donde apareció el marroquí, anticipándose a Huijsen para meter el pie y rematar. No obstante, el balón se fue cerca de la escuadra.

El Real Madrid se metió atrás y a los jugadores les empezó a faltar precisión en la salida para transitar, provocando el enfado de Mourinho en la banda.

Después de que el arreón del conjunto cántabro fuera disminuyendo con el paso de los minutos, las ocasiones más claras volvieron a producirse sobre la portería de Agirrezabala.

NO HAY PENALTI POR MANO DEL REAL MADRID 📺 Munuera Montero pitó mano de Tchouaméni, pero rectificó tras ver la jugada en el VAR 🎥 #LALIGAenDAZN ⚽ https://t.co/kaKj9kxRO8 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Mbappé tuvo el cuarto en varias ocasiones. La primera, al rematar un balón que le dejó Bellingham en tres cuartos, pero la madera repelió la pelota; la segunda, al cazar el rechace que dejó el portero del Racing para evitar el gol del inglés, pero reaccionó con rapidez el vasco.

Se gustaba el Real Madrid en El Sardinero pero el cuarto no llegaba y lo que estuvo a punto de llegar fue el 1-3 después de que Munuera Montero señalara la pena máxima después de que su asistente viera una mano de Tchouaméni en el interior del área.

El francés se anticipó a Prati y al intentar jugarla con el pie, le dio el balón de rebote en una mano que, si bien la tenía despegada, venía de un rebote suyo y estaba en posición natural.

Desde la sala VOR le instaron a acudir al monitor y después de unos minutos de suspense, acabó desdiciéndose de su primer dictamen. Ya en el añadido, Bellingham hizo el 0-4, aunque el gol no subió al marcador por fuera de juego.

Con esta victoria, el Real Madrid logra su sexto triunfo consecutivo y vuelve a situarse a tres puntos del Barça en la pelea por el liderato de La Liga, mientras el Racing se mantiene en la parte baja de la clasificación, aunque no acabará la jornada en puestos de descenso.