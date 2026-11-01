Marc Cucurella, 28 años, sobre su infancia: "Mi padre vendía coches, un cliente le dijo que el Espanyol hacía pruebas y fui"

El carrilero internacional Marc Cucurella repasó sus orígenes futbolísticos y su entorno familiar en una amplia conversación grabada en su domicilio en Londres para el podcast Nude Project, antes de su fichaje por el Real Madrid y de levantar el Mundial.

Aquel encuentro se produjo tras coronarse campeón de la Eurocopa con la selección española, en un periodo en el que el zaguero militaba en las filas del Chelsea FC, previo a su posterior fichaje por el club blanco.

Los primeros pasos deportivos del lateral no tuvieron lugar sobre el césped tradicional, sino en la cancha pequeña. Su padre prefirió inscribirlo en fútbol sala a los cinco años al considerar que las dimensiones del campo reglamentario excedían su capacidad física inicial.

Poco después, la oportunidad de ingresar en una estructura profesional surgió de la manera más insospechada en el entorno laboral de su progenitor.

Sobre aquel episodio determinante en su niñez, el futbolista rememoró: "Mi padre vende coches y creo que un cliente pues le dijo: 'Oye, que el Espanyol hace las pruebas'. O no sé qué. Algo así, una movida un poco rara. Y me llevó".

"Y nada, estuve bastante tiempo. En plan, creo que un par de meses haciendo pruebas y luego me ficharon. Y ya estuve ahí creo que 6-7 años". Tras varios cursos destacando en la cantera blanquiazul, el FC Barcelona se interesó por su incorporación a La Masía.

No obstante, la posibilidad de abandonar el club donde se había formado le provocó notables dudas e inseguridades infantiles. Recordando aquella propuesta de la entidad azulgrana, el defensor confesó: "Estaba cagado la verdad porque no quería ir. No quería ir. O sea, me hacía ilusión, pero en el momento llevaba muchos años ahí en el Espanyol y era como que me daba cosa cambiar".

Marc Cucurella, calentando con el Real Madrid. Europa Press

En su etapa formativa, las distracciones propias de la adolescencia amenazaron con apartarle de la disciplina exigida a un aspirante a deportista de élite.

Un episodio nocturno previo a una sesión de entrenamiento provocó una reacción contundente por parte de su padre, quien lo recogió en automóvil para exigirle una definición sobre sus metas vitales.

El jugador detalló así la llamada de atención recibida: "Me vino a buscar y me dijo: 'Móntate en el coche'. Y entonces ahí tuvimos una charla y me preguntó que qué quería, si jugar al fútbol o salir de fiesta".

Finalmente, Cucurella subraya que la constancia y el sacrificio familiar resultaron indispensables para construir una trayectoria laureada.

Valorando el respaldo constante otorgado por su entorno directo desde la niñez, el zaguero concluyó: "Me dedico al fútbol un poco gracias a mi padre, porque es el que me llevaba a hacer las pruebas en el Espanyol y todo; y quizás sin él pues no hubiese ganado la Eurocopa".