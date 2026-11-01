Fernando Torres (42), sobre sus propiedades: "Monté mi propia cadena de gimnasios porque buscaba nuevos objetivos"

Fernando Torres es una figura histórica del Atlético de Madrid y del Liverpool, además de haber sido uno de los referentes de la selección española durante buena parte de su carrera.

Tras poner fin a su etapa como futbolista profesional, el madrileño encontró nuevos caminos tanto en los banquillos, donde actualmente trabaja con la cantera rojiblanca, como en el mundo empresarial.

En este último ámbito destaca Nine Fitness, la cadena de gimnasios que ha impulsado con el objetivo de fomentar la actividad física entre personas de todas las edades.

Para el madrileño, mantenerse activo es mucho más que una cuestión física o estética. El exdelantero considera que el ejercicio es una parte fundamental de la vida y que sus beneficios van mucho más allá del rendimiento deportivo.

"Para mí lo más importante es la salud y que el deporte me permita disfrutar de mi vida, que me ayude a ser más feliz. Sin la salud no somos nada y hago deporte por salud; siempre va a estar en mi vida. Monté mi propia cadena de gimnasios porque buscaba nuevos objetivos cuando dejé el fútbol. El deporte es salud", afirmó Fernando Torres en unas declaraciones que compartió en su página web.

Fernando Torres .

A diferencia de otros deportistas que comienzan a preparar su siguiente etapa profesional antes de abandonar la competición, Torres reconoce que no dedicó demasiado tiempo a pensar en su futuro una vez que dejase el fútbol.

Su retirada le permitió descubrir nuevas oportunidades y afrontar una etapa de su vida en la que podía dedicar más tiempo a su entorno personal.

"Antes de mi retirada del fútbol no me esperaba nada y en los últimos años tampoco pensaba en lo que podría hacer después. Me siento afortunado, porque me retiré mayor para el fútbol, pero joven para la vida. Por eso, he podido estar con la familia e ir a por nuevos retos. Si tuviese que dar un consejo a la gente joven, es que la vida pasa tan rápido que no te das cuenta. Hoy todos están mirando una pantalla, pero esos años no vuelven. Hay que disfrutar de cada momento que tenemos, y yo quiero que mis hijos recuerden esto siempre", reconoció el exfutbolista.

Cada vez es más habitual que los futbolistas planifiquen con antelación qué harán cuando llegue el momento de retirarse. Acostumbrados durante años a una rutina muy exigente y a percibir salarios elevados, muchos necesitan encontrar nuevas vías de ingresos para adaptarse a una realidad económica diferente tras abandonar la élite.

Sin embargo, la preparación para esa nueva etapa no debería limitarse únicamente al apartado financiero. Después de dedicar gran parte de su vida a una misma profesión, dejar atrás la competición de forma definitiva puede suponer un cambio importante en la rutina y en las prioridades de los deportistas.

Por este motivo, encontrar nuevas motivaciones, desarrollar otros intereses y marcarse objetivos diferentes puede resultar fundamental para afrontar la transición.

La experiencia de Fernando Torres refleja precisamente esa posibilidad: aprovechar el final de una carrera deportiva para abrir nuevas puertas, pasar más tiempo con la familia y emprender proyectos alejados de los terrenos de juego.