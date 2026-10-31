Un aficionado se cae desde la grada al césped al celebrar un gol y obliga a detener el partido entre el Eibar y el Almería

El encuentro entre el Eibar y el Almería ha estado detenido más de un cuarto de hora después de que en el minuto 19, un aficionado del conjunto andaluz se precipitara desde la grada hasta el terreno de juego durante la celebración del 0-1, obra de Quim Junyent.

La gravedad del impacto llevó a los seguidores indálicos presentes en Ipurúa a reclamar de inmediato la intervención de los servicios sanitarios. Ante la situación, el colegiado Daniel Miranda decidió detener el partido para facilitar la atención al aficionado.

Los servicios médicos de ambos equipos se sumaron a las labores de asistencia y colaboraron con los equipos de emergencia desplazados al estadio armero.

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Los futbolistas permanecieron sobre el terreno de juego a la espera de conocer la evolución de los acontecimientos. Sin embargo, ante la gravedad de la situación, el colegiado decidió enviar a ambos equipos al túnel de vestuarios mientras se atendía al aficionado, que se encontraba consciente y tuvo que ser trasladado posteriormente al hospital.

Una vez que el seguidor del Almería fue evacuado en ambulancia, el encuentro pudo reanudarse, 16 minutos después de su interrupción.