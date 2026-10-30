Éder Sarabia, 45 años, sobre su infancia: "De pequeño era muy del Barça. He llorado por él"

La llegada de Éder Sarabia al banquillo del Espanyol ha despertado una intensa controversia entre la afición debido a la difusión de varias declaraciones de su pasado en las que confesaba una estrecha vinculación emocional con el FC Barcelona, el eterno rival de la ciudad.

El técnico bilbaíno, de 45 años, es el entrenador del RCD Espanyol con un contrato firmado hasta junio de 2028, pero su aterrizaje en el club perico ha estado inevitablemente marcado por la revisión de la hemeroteca.

El foco de la polémica se encuentra en una entrevista que el preparador concedió a Relevo.

Al recordar sus vivencias de infancia y la gran influencia que ejerció en él el fútbol de los años 90, Sarabia se mostró sumamente explícito sobre sus antiguos sentimientos: "Yo soy del Athletic, pero de pequeño he sido muy del Barça. Era el Dream Team, he mamado mucho el Barça y he llorado por el Barça".

Estas palabras, vinculadas a la admiración por el conjunto que entonces dirigía Johan Cruyff, se han viralizado rápidamente entre la masa social espanyolista, reacia a cualquier nexo con el entorno azulgrana.

La relación de Sarabia con el club de Les Corts va más allá de un sentimiento infantil. En el año 2020, el técnico vasco vivió la experiencia profesional de formar parte de la disciplina culé como segundo entrenador de Quique Setién.

Pese a que aquella etapa terminó de manera abrupta tras la eliminación en la Champions League ante el Bayern, Sarabia siempre la ha recordado con una enorme consideración personal: "Haber estado en el Barça es uno de los momentos más importantes de mi vida", ha afirmado de forma contundente en posteriores comparecencias públicas.

A este apego nostálgico se suman sus valoraciones profesionales recientes, donde nunca ha escatimado en elogios hacia la propuesta deportiva barcelonista.

Durante sus últimas campañas en otros banquillos, al analizar tácticamente al equipo azulgrana, el preparador destacó que el Barça es «uno de los mejores equipos del mundo cuando juega en campo contrario», ensalzando de manera pública su agresividad en la presión alta y su fluidez ofensiva.

Consciente del recelo que genera su expediente en una parte de la grada, el director deportivo blanquiazul, Monchi, ha defendido firmemente su contratación asegurando que buscaba un técnico capaz de otorgar una identidad clara y una propuesta valiente al equipo.

A partir de ahora, la gran misión de Éder Sarabia consistirá en ganarse el respeto definitivo del espanyolismo a través de un funcionamiento colectivo óptimo y los resultados necesarios sobre el terreno de juego.