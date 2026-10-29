Fermín López, 23 años: "Mis padres han sido una pieza fundamental en mi vida. Acudía a ellos cuando yo estaba mal"

Fermín López atraviesa una de las etapas más dulces de su carrera, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin embargo, el camino hasta alcanzar su actual situación no ha sido sencillo.

El centrocampista de El Campillo vivió un verano complicado después de sufrir una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, un contratiempo que le impidió cumplir el sueño de representar a la selección española en el Mundial de 2026.

El jugador del FC Barcelona repasó algunos de los momentos más importantes de su vida en una entrevista concedida a la revista GQ. Durante la conversación, el andaluz echó la vista atrás para recordar su infancia y desveló que su primer entrenador ya intuía que tenía unas cualidades especiales.

Según explicó, Rafael trasladó esa impresión a sus padres, Fermín López y Lola Marín, desde sus primeros pasos en el fútbol.

"Mi primer entrenador en El Campillo, desde que me vio, siempre les dijo a mis padres que veía algo diferente en mí. Se llama Rafael y creo que fue la primera persona que me entrenó y que vio en mí algo especial, así como la posibilidad de llegar lejos en el fútbol", argumentó el futbolista del Barça.

Fermín López, celebrando el gol del 1-2 contra el Galatasaray. Europa Press

El centrocampista también recordó cómo transcurrían sus primeros años, marcados por el balón y los partidos con sus amigos en las calles de su localidad natal.

Una rutina que dio paso a una realidad muy diferente cuando, con 13 años, abandonó El Campillo para incorporarse a La Masia, la residencia de formación del club azulgrana.

"Jugábamos en los campos, nos escapábamos para jugar y en la habitación tenía siempre balones. La pelota ha sido siempre mi mejor amiga y el fútbol me ha acompañado desde siempre".

En ese recorrido, sus padres han desempeñado un papel esencial. Fermín no dudó en señalarles como sus principales referentes y como las personas a las que recurre cuando atraviesa momentos complicados.

Su apoyo, según reconoció, ha sido constante desde que dejó su casa siendo todavía un niño para perseguir su sueño futbolístico en Barcelona.

"Desde que me fui con 13 años a La Masia, te diría que mis padres. Han sido una pieza fundamental en mi vida y en todo el recorrido. Siempre que he estado mal, he acudido a ellos y me han apoyado y ayudado. Te diría que son dos piezas fundamentales, que siempre han estado conmigo y me han acompañado en este proceso".

Su gusto por los videojuegos

Más allá del fútbol, el jugador azulgrana reconoció que su agenda le deja poco margen para disfrutar de otras aficiones. Aun así, tiene algunas actividades con las que consigue desconectar de la exigencia diaria, como salir a pasear con su perro o pasar tiempo con su pareja.

"Me gusta mucho pasear con mi perro. Lo he dicho muchas veces, pero me gusta mucho. Me gusta ir solo con mi pareja, hablar, desconectar. Juego a videojuegos, veo series, cosas normales".

Entre sus entretenimientos preferidos destacan dos videojuegos muy populares, especialmente entre los aficionados al fútbol y al mundo de los videojuegos. Fermín confesó, además, que su carácter competitivo también aparece cuando juega con sus compañeros del Barça.

"A los dos juegos que más juego son el FIFA y el Fortnite. Ahora estoy jugando mucho al FIFA con los compañeros del Barça... soy muy competitivo y me enfado bastante", comentó en la entrevista.

Por último, el futbolista también habló sobre sus aspiraciones personales de cara al futuro. Pese a su juventud y a encontrarse en un momento importante de su carrera deportiva, Fermín tiene claro que formar una familia es uno de los objetivos que le gustaría cumplir, aunque considera que todavía tiene tiempo por delante para hacerlo realidad.

"Me gustaría formar una familia", admitió el jugador, que también matizó que "creo que me queda aún bastante, pero son objetivos que te pones personalmente".