La RFEF suspende la jornada de Copa del Rey debido al grave accidente de tren en Toledo

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender los encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey programados para este miércoles 28 de octubre.

El organismo ha adoptado la medida después del accidente ferroviario registrado entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, una tragedia que ha causado decenas de víctimas mortales y heridos y ha interrumpido las comunicaciones por tren entre Madrid y Andalucía.

La decisión afecta a los 24 partidos incluidos en el calendario del miércoles. La gravedad de lo sucedido y las dificultades para trasladarse que afrontaban varios equipos y sus seguidores explican la paralización de la jornada.

La suspensión, por tanto, no se circunscribe a los clubes directamente perjudicados por el cierre de la línea ferroviaria, sino que comprende todos los compromisos coperos previstos para hoy.

24 partidos suspendidos

El programa debía comenzar a las 19:00 horas con ocho encuentros. Entre ellos figuraban el Anaitasuna-Deportivo Alavés, el Tarancón-Levante, el Peña Sport-Huesca y el Pamplona-Eibar.

También estaban previstos a esa hora el Utebo-Sabadell, el Coruxo-Zamora, el Portugalete-Real Unión y el Poblense-Ceuta, que igualmente quedan afectados por la decisión federativa.

La siguiente franja, a las 20:00, reunía otros ocho enfrentamientos. El Alcoyano debía recibir al Mallorca y el Numancia al Oviedo, mientras que el Covadonga tenía previsto medirse al Valladolid.

Completan ese bloque el Puertollano-Albacete, el Badajoz-Tenerife, el Amorebieta-Logroñés, el Mijas Las Lagunas-Real Jaén y el Trival Valderas-Leganés. Ninguno de esos partidos se disputará este miércoles.

Para las 20:30 horas estaban fijados el Gimnástica de Torrelavega-Ourense, el Reus Reddis-Barakaldo, el Cieza-Granada y el Deportiva Minera-Cartagena.

El cierre de la jornada correspondía, a las 21:00 horas, al Navalcarnero-Betis, el Salamanca UDS-Celta, el Tavernes de la Valldigna-Valencia y el Xerez-Cádiz. Todos deberán encontrar una nueva ubicación en el calendario tras quedar cancelada su celebración en la fecha inicialmente señalada.

Los pasajeros han bajado del tren tras el siniestro entre Los Yébenes y Urda. E.E.

El accidente ha trastocado así los planes de clubes y aficionados en una jornada repartida por distintos puntos del país. La interrupción del corredor ferroviario entre la capital y Andalucía condiciona los desplazamientos de parte de los participantes y del público.

Esa dificultad se suma al impacto humano del siniestro, que ha llevado a la Federación a adoptar una medida conjunta para todo el programa del miércoles.

Las muestras de duelo también han llegado desde los entrenamientos. Los jugadores del Sevilla guardaron un minuto de silencio antes de comenzar su sesión de trabajo.

El conjunto sevillista preparaba su intervención en la competición, prevista para el jueves, y expresó sus condolencias a las personas afectadas por el accidente. El gesto tuvo lugar durante la mañana, antes de conocerse la suspensión de los encuentros del miércoles.

La decisión federativa no establece, por el momento, cuándo se recuperarán los partidos aplazados. Tampoco permite extender automáticamente la medida a los encuentros del jueves 29 de octubre, que aparecían en una programación diferenciada.

El anuncio conocido afecta a la jornada del miércoles y deja pendiente la concreción de las nuevas fechas para los equipos implicados.