Imagen promocional de Kylian Mbappé en una pista de fútbol en Pekín. EFE

El Real Madrid hace públicas sus disculpas a China por la polémica del 'meme' de Mbappé y Mao Zedong

El Real Madrid ha hecho públicas sus disculpas al pueblo chino por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un montaje que lo relacionaba con Mao Zedong.

El club se incorpora así a los gestos de rectificación del delantero y de LaLiga, después de que la controversia provocara cancelaciones de patrocinios y la suspensión de retransmisiones del campeonato español en la televisión estatal china.

"El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", comienza el comunicado emitido.

La entidad sitúa su mensaje en el terreno institucional y busca preservar su relación con los seguidores del país asiático, a quienes dedica una referencia específica.

El escrito subraya el reconocimiento del club hacia la sociedad china y sus tradiciones. "Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos", señala, antes de extender esa consideración a los aficionados que siguen al equipo desde allí.

Respaldo a la rectificación

La entidad también hace suya la petición de perdón formulada previamente por el internacional francés. "El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé", recoge la nota, que recuerda tanto el arrepentimiento del atacante como su voluntad de mostrar consideración hacia la población china.

Mbappé había publicado su mensaje en francés, chino e inglés. En él reconoció que su intervención había molestado a ciudadanos chinos y a integrantes de esas comunidades en otros países.

"Esa no era en absoluto mi intención", aseguró el futbolista, que acompañó su explicación de una disculpa por el impacto de sus palabras.

El rostro de Kylian Mbappé en una botella de bebida energética. Europa Press

El comunicado madridista no anuncia sanciones ni medidas disciplinarias contra el jugador. Su contenido se concentra en trasladar una disculpa, respaldar la rectificación del delantero y reivindicar el entendimiento cultural.

Como cierre, expresa su propósito de "seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto" con China y sus ciudadanos.

Consecuencias comerciales

El origen está en un fragmento de una entrevista en el que Mbappé comentaba las imágenes humorísticas que circulan sobre él. Al explicar cuál le divertía especialmente, mencionó un montaje con un "dictador chino", sin identificar expresamente a Mao.

La asociación con el dirigente surgió por la imagen que superponía el rostro del futbolista al suyo.

La reacción alcanzó rápidamente al negocio deportivo: Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos con el atacante, mientras China Media Group suspendió emisiones de LaLiga, encuentros relacionados con Mbappé y anuncios protagonizados por él.

La disculpa institucional llega después de que la radiotelevisión estatal reclamara una rectificación formal del Madrid y considerara insuficientes las explicaciones que se le habían atribuido anteriormente. Ese rechazo precede al comunicado ahora difundido por el club.

Por su parte, Exteriores chino ha señalado que concede importancia a las disculpas del jugador, aunque sin confirmar que permitan levantar las restricciones.

La publicación de la nota madridista supone, por tanto, otro intento de reconducir una crisis cuyo desenlace televisivo y comercial continúa abierto.