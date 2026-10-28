Miguel de las Cuevas (40), sobre sus propiedades: "Tengo cinco pisos y cinco locales. Compré varias oportunidades"

Hace aproximadamente un año y medio que Miguel de las Cuevas puso punto final a su carrera como futbolista profesional. El extremo alicantino llevaba ocho meses sin equipo después de finalizar su contrato con el Orihuela cuando decidió anunciar su retirada.

Sin embargo, su actividad económica no terminó con su adiós al fútbol. El que fuera jugador del Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Osasuna y Córdoba apostó por invertir sus ganancias en el sector inmobiliario, una alternativa elegida por otros muchos deportistas.

A sus 40 años, De las Cuevas vive de los ingresos que le proporcionan sus diez propiedades. No obstante, su entrada en el mercado inmobiliario estuvo marcada por una experiencia complicada.

Antes de la crisis de 2008, cuando todavía militaba en el Atlético de Madrid, decidió comprar una vivienda por 700.000 euros y asumir una hipoteca que terminaría convirtiéndose en un problema. "Me compré un piso de 700.000 euros firmando una hipoteca de golpe", recuerda sobre aquella operación.

La compra coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, poco después, una lesión agravó su situación económica. Sin poder jugar con normalidad, comenzó a preocuparse por su capacidad para hacer frente a los pagos.

"Compré el piso justo en plena burbuja inmobiliaria. Cuando sufrí la lesión y no podía jugar al fútbol, vi que no podía pagar ni el piso ni el coche. Ahí me entró el miedo y el bajón al darme cuenta de que había hecho una mala inversión", relata.

A pesar de aquel tropiezo, el exfutbolista consiguió extraer una lección que marcaría sus decisiones posteriores. La obligación de recuperarse y hacer frente a sus compromisos económicos le ayudó a centrarse de nuevo en su profesión.

"Tener que responder por aquella mala inversión me salvó la carrera, porque me obligó a centrarme y a trabajar duro para recuperarme. De la bolsa y de esos mercados no entiendo nada; yo soy más del ladrillo", afirma.

Con el tiempo, De las Cuevas decidió orientar sus inversiones hacia la compraventa y el alquiler de inmuebles. Siguiendo los consejos de su familia, optó por centrarse en viviendas y locales comerciales, una estrategia con la que asegura haber obtenido buenos resultados.

También aprendió de su primer error y descartó volver a asumir una deuda tan prolongada. "En mi caso, gracias al consejo de mi familia, me centré únicamente en pisos y locales, y me ha ido bastante bien. Tenía claro que no me iba a volver a hipotecar a 40 años como hice la primera vez", explica.

Su experiencia le ha llevado, además, a reflexionar sobre los riesgos financieros a los que se enfrentan algunos futbolistas cuando terminan sus carreras. A su juicio, el problema no reside necesariamente en el nivel de vida que mantienen, sino en las decisiones empresariales que toman.

"El futbolista no se arruina por darse caprichos, sino por hacer malas inversiones: un piso mal comprado, una discoteca o un bloque de apartamentos", advierte.

A partir de entonces, el alicantino fue aprovechando las oportunidades que encontraba en el mercado inmobiliario, prestando especial atención a la ubicación de cada propiedad.

"Compré varias oportunidades. Los inmuebles te garantizan flujo de caja. Lo primordial es la ubicación: buscar zonas en el centro de la ciudad o junto al mar. Un piso en el centro de Pamplona te costará más, pero el suelo siempre mantiene su valor", sostiene.

En la actualidad, su patrimonio está compuesto por cinco viviendas y cinco locales comerciales, una distribución que considera equilibrada. "Tengo cinco pisos y cinco locales, un patrimonio bastante equilibrado", señala.

Entre sus inversiones figura también un establecimiento comercial en Alicante que gestiona junto a su hermano, con quien comparte el proyecto empresarial. "El inmueble es mío; yo puse el local, mi hermano aportó el equipamiento y el trabajo, y nos ha ido bien", detalla.

Pese a los resultados obtenidos, Miguel de las Cuevas no tiene intención de seguir ampliando su cartera inmobiliaria. Después de años invirtiendo y aprendiendo de sus errores, considera que ha alcanzado una situación económica que le permite vivir con tranquilidad sin asumir nuevos riesgos.

"Llegó un momento en que decidí no comprar más. Con lo que obtengo vivo cómodo, ahorro un poco y no necesito adquirir nada más. He llegado a un punto en el que mi vida está enfocada y tranquila. Ahora mi único objetivo es vivir bien", concluye.