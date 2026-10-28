Marcos Llorente estalla contra Óscar Puente tras el accidente de tren en Toledo: "Le echarás la culpa a otro, como siempre"

Marcos Llorente ha dirigido un duro mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente, después del accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, que deja al menos 50 fallecidos en el momento de publicación de este texto.

El futbolista del Atlético de Madrid ha utilizado su cuenta de Instagram para cuestionar la gestión del responsable ministerial y reprocharle su actividad en las redes sociales. Su mensaje fue reposteado por el excapitán del Real Madrid y de la Selección Dani Carvajal y el actual portero madridista Thibaut Courtois.

En el texto compartido, Llorente contrapone la presencia pública del ministro en la red social X, con las obligaciones que considera prioritarias en su cargo. "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?", comienza su publicación.

El mensaje sitúa la seguridad de los viajeros en el centro de la crítica. "Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", sostiene el futbolista, que reclama una respuesta acorde con la gravedad de lo sucedido.

Reproche directo al ministro

Llorente amplía después su censura al comportamiento de los representantes públicos que, a su juicio, dedican demasiada atención a las confrontaciones digitales. "Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen", escribe.

Aunque esa reflexión se refiere de manera general a los políticos, la publicación mantiene a Puente como destinatario. El futbolista insiste en diferenciar la participación en debates en internet de las competencias asociadas al Ministerio de Transportes y exige explicaciones cuando se producen fallos.

Vagones volcados tras la colisión de dos trenes en Toledo Juanma Jiménez Europa Press

"Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan", continúa. La intervención termina con su valoración más contundente: "Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare".

Tragedia en la alta velocidad

El accidente se ha producido alrededor de las 8.54 horas entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, tras la colisión de un tren AVE de Renfe y otro de Iryo.

El choque ha provocado el descarrilamiento de vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén, según las primeras informaciones de los servicios de emergencias.

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia del suceso, mientras los equipos desplegados trabajan en la atención y el rescate de los afectados. El número de víctimas corresponde a un balance provisional y puede variar conforme avancen esas labores.