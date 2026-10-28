Iván Helguera (51), sobre sus propiedades: "Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas. Diversificar y pasarlo bien"

La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos más candentes en España. Los elevados precios tanto de compra como de alquiler han generado un creciente malestar social y han llevado a una parte de la población a alzar la voz contra la situación actual del mercado.

En este contexto, numerosos deportistas de élite han encontrado en el sector inmobiliario una oportunidad de negocio una vez finalizada su carrera profesional. Otros, sin embargo, han comenzado a invertir en este ámbito sin haber colgado todavía las botas.

Iván Helguera ha orientado buena parte de su actividad empresarial hacia el mercado inmobiliario después de abandonar el fútbol.

Junto a su mujer, dirige una inmobiliaria familiar, tal y como explicó durante su participación en el pódcast de Iker Casillas, su antiguo compañero de equipo. "Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas", señaló.

La idea de construir una nueva trayectoria profesional comenzó a rondarle la cabeza durante sus últimos años como futbolista. Fue en su etapa en el Valencia, el equipo en el que puso fin a su carrera con 33 años, cuando empezó a plantearse qué haría después de dejar el deporte.

Iván Helguera, durante su etapa con el Real Madrid. EFE

"Es que ya me está tocando el final y ya no juego, estoy en el banquillo", reflexionaba entonces. En ese proceso, su mujer terminó convirtiéndose en una pieza fundamental, tanto en el plano personal como en el empresarial.

De hecho, Helguera reconoció que fue su esposa quien le abrió las puertas del sector inmobiliario. Aunque al principio se trataba de un terreno desconocido para ambos, con el tiempo consiguieron transformar aquella iniciativa en una actividad profesional.

Su negocio ha ido ampliándose y ya no se limita únicamente a la compraventa y el alquiler de viviendas, sino que también incluye operaciones con edificios completos, hoteles y terrenos.

Los resultados, según el propio exfutbolista, son positivos. "Bueno, sinceramente, no nos va nada mal", comentó en otro pódcast al hablar de la rentabilidad de la empresa.

El crecimiento del mercado en la capital también ha contribuido a impulsar su actividad. "En Madrid, además, está creciendo muchísimo", apuntó Helguera, que explicó que buena parte de su trabajo consiste en negociar con las entidades financieras. "Yo soy el que me peleo bastante con los bancos", añadió.

Sin embargo, el negocio inmobiliario no es la única vía de inversión que ha explorado el exjugador madridista junto a su familia.

Helguera también ha mostrado interés por la bolsa y el funcionamiento de los mercados financieros, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y diversificar sus inversiones. Una estrategia que resume con una idea clara: "Hay que intentar diversificar y hacer cosas".

En el ámbito económico, el cántabro mantiene una filosofía basada en disfrutar del dinero sin perder de vista la responsabilidad financiera. "Hay que vivir y el dinero se tiene para disfrutarlo y vivir", afirmó, aunque también subrayó la importancia de mantener el control sobre los gastos.

Su máxima es sencilla: "No gastes más de lo que tienes".

Nacido en Santander, Iván Helguera disputó ocho temporadas con el Real Madrid, con el que conquistó nueve títulos, entre ellos dos Champions League y tres campeonatos de Liga.

En 2007 se incorporó al Valencia, equipo en el que terminó su etapa como futbolista profesional a los 33 años y desde el que comenzó a preparar su futuro lejos de los terrenos de juego.