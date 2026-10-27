Unai Simón (29) y su infancia: "Fui portero para poder jugar con mis amigos. Nunca se han aprovechado de mi éxito"

A sus 29 años, Unai Simón se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la portería mundial. Sin embargo, detrás del guardameta que levanta títulos y sostiene a su equipo en los momentos de máxima presión, se esconde un hombre que se aferra con fuerza a sus raíces.

Para Unai, el fútbol de élite es solo una profesión; su verdadera realidad sigue estando en Murgia, el pueblo alavés de apenas mil habitantes donde creció corriendo detrás de un balón.

Lejos de los focos y de la narrativa idílica del niño que sueña desde la cuna con ganar una Eurocopa, los inicios del portero del Athletic Club fueron mucho más terrenales. "Fui portero para poder jugar con mis amigos", confesó en una entrevista al recordar sus tardes de infancia.

En un entorno rural donde faltaban manos para completar los equipos, colocarse bajo los tres palos fue la solución natural para integrarse. Aquella decisión desinteresada, guiada únicamente por el deseo de compartir tiempo con su cuadrilla, terminó moldeando el destino del hoy guardameta internacional.

Ese grupo de amigos de la niñez sigue siendo su principal cable a tierra. En un mundo del fútbol a menudo rodeado de intereses, el portero destaca la lealtad de los suyos como su mayor tesoro. "Tengo una cuadrilla de veinticinco amigos de toda la vida y nunca se han aprovechado de mi éxito", afirmó.

Para ellos, Unai no es la estrella que sale en la televisión, sino el mismo chico con el que compartían meriendas y confidencias. Ninguno le ha pedido jamás un favor material o económico, una normalidad que Simón valora por encima de cualquier trofeo.

Esta madurez y sencillez no son casualidad, sino el resultado directo de la educación recibida en casa. Criado por un agente de la Guardia Civil y una ertzaina, en su hogar el fútbol nunca fue una obsesión, sino una actividad secundaria.

"Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar al fútbol. En casa las conversaciones son ajenas al deporte. El mensaje que siempre me han transmitido desde pequeño es que me lo pase bien e intente disfrutar", explicó el guardameta.

Ese entorno protector fue fundamental para canalizar la tremenda autoexigencia que mostraba de niño, cuando la frustración le hacía llorar tras un mal entrenamiento.

Hoy, a las puertas de la madurez deportiva, Unai Simón demuestra que se puede estar en la cima del fútbol mundial sin despegar los pies del suelo, protegido por el escudo invisible de su familia y los amigos de siempre.