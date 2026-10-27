Tebas se reúne con el embajador de China en busca de "soluciones que permitan superar el episodio" de Mbappé
El presidente de LaLiga quiso abordar la situación polémica generada por las declaraciones del jugador, haciendo referencia a un meme que lo compara con Mao Zedong, un antiguo dictador chino.
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Javier Tebas ha mantenido una reunión con Yao Jing, el embajador de China en España, para abordar la controversia surgida a raíz de unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, el histórico dirigente chino.
El presidente de LaLiga busca reconducir una situación que amenaza con afectar a la relación del fútbol español con el mercado asiático.
La polémica se originó durante una entrevista del delantero del Real Madrid con el programa The Bridge, en la que fue preguntado por los memes que circulan sobre su figura. "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", reconoció el internacional francés.
Sus palabras han generado una fuerte controversia en China, donde la reacción habría desembocado en la ruptura de acuerdos comerciales vinculados al futbolista y en la suspensión de las emisiones de la competición española.
Un escenario que supone un nuevo desafío para LaLiga, especialmente por la relevancia del mercado chino en la expansión internacional de sus derechos audiovisuales y comerciales.
Ante esta situación, Tebas ha decidido intervenir para tratar de rebajar la tensión y evitar que el conflicto tenga mayores consecuencias para el campeonato.
La reunión con el embajador chino representa un intento de acercamiento diplomático para encauzar la crisis y proteger los intereses de la competición española en el país asiático.
El mensaje de Tebas
"Hoy he mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio.
Durante los últimos años, desde LALIGA hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del fútbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos.
Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados.
Una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar y seguir fortaleciendo.
Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones.
China es y seguirá siendo un socio estratégico para LALIGA.