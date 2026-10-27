Raphinha, 29 años, sobre su infancia: "Con 12 años pedía a la gente que me comprara comida. Algunos me decían vagabundo"

Lejos de la gloria y los lujos que hoy le rodean en el FC Barcelona, la historia de Raphinha es un auténtico relato de supervivencia.

El extremo brasileño, consolidado como una estrella internacional, mantiene muy vivo el recuerdo de sus duras raíces en Restinga, una humilde favela de Porto Alegre donde sortear el peligro y el hambre era su verdadera rutina.

El sacrificio que le exigió el fútbol durante su adolescencia fue extremo. Durante una charla con UOL Esporte en 2022, el jugador rememoró la necesidad que pasaba al terminar de entrenar.

Sin dinero y con el estómago vacío mientras esperaba el autobús, se veía forzado a depender de la caridad de los transeúntes: "Después del entrenamiento me paraba en la calle y le pedía a la gente que me comprara algo para comer. Algunas personas me ayudaban, otras me llamaban vagabundo directamente".

Soportar esa humillación era el peaje a pagar por no ceder a las vías rápidas que le ofrecía su entorno. La tentación del dinero fácil a través de la delincuencia estaba siempre presente, y el propio Raphinha confesó lo duro que fue ver cómo ese mundo se tragaba a sus más allegados.

"Es difícil seguir tu camino y no desviarte... Perdí muchos amigos en el mundo del crimen, en el narcotráfico... Amigos que jugaban diez veces mejor que yo y que podrían haber estado en un gran club de fútbol del mundo".

Al drama social se sumaba el constante menosprecio deportivo. Antes de encontrar una oportunidad real, tuvo que lidiar con los prejuicios sobre su físico en multitud de ocasiones.

En una carta publicada en The Players' Tribune en 2021, detalló la frustración que arrastró hasta su mayoría de edad: "Cuando tenía 18 años, las academias me habían rechazado más veces de las que podía molestarme en contar. En todas partes fue lo mismo: una prueba de una semana y luego una excusa: 'Es demasiado pequeño, es demasiado frágil, no tiene fuerza'".

Hoy, aquellas vivencias en las calles y en los campos de tierra son la base de su fortaleza. Lejos de ocultar su pasado, Raphinha lo utiliza como su principal motor, demostrando que su carácter inquebrantable se forjó, precisamente, al decidir no rendirse nunca ante la adversidad.