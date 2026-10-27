Así quedó el ranking del Balón de Oro que ganó Kane, seguido de Mbappé: "La diferencia ha sido menor de 41 puntos"

Harry Kane conquistó el Balón de Oro 2026 por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una votación especialmente ajustada.

El delantero del Bayern de Múnich encabezó la clasificación desvelada este lunes en el London Palladium y dejó al atacante del Real Madrid en segunda posición. El futbolista del Barcelona completó el podio, mientras que Rodri y Lionel Messi terminaron cuarto y quinto, respectivamente.

El triunfo del inglés puso fin a una espera de un cuarto de siglo para su país, que no celebraba este reconocimiento desde Michael Owen en 2001. También devolvió al Bayern a lo más alto del premio individual: el último jugador del conjunto bávaro que lo había conseguido era Karl-Heinz Rummenigge, ganador en 1981. Kane añadió así su nombre al palmarés de France Football.

Un margen mínimo

La igualdad entre los dos primeros fue uno de los detalles revelados por Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y responsable de la organización.

"La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces", explicó. Su declaración situó la ventaja del vencedor por debajo de aquella referencia, sin precisar el resultado numérico definitivo.

"Mbappé estuvo liderando durante mucho tiempo, pero Kane terminó imponiéndose. Mbappé ha firmado una campaña extraordinaria. Estuvo increíblemente reñido entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la batalla por el primer lugar este año", añadió el periodista.

Kylian Mbappé, en la gala del Balón de Oro. EFE

Para Mbappé, el segundo puesto supuso su mejor clasificación en el galardón. Lamine, en cambio, retrocedió una posición respecto a la edición anterior.

Vincent Garcia vinculó parte de ese desenlace al reparto de preferencias entre los integrantes de la selección española campeona del mundo: "Rodri le quitó algunos votos a Lamine en esta votación en particular". El dirigente apuntó a la dificultad de distinguir a una sola figura dentro del rendimiento colectivo español.

Así se ordenaron los nominados

Por detrás de Rodri y Messi, Khvicha Kvaratskhelia terminó sexto y Ousmane Dembélé, séptimo. Erling Haaland ocupó la octava posición, Michael Olise fue noveno y Fabián Ruiz cerró los diez primeros. La presencia de este último, junto a Lamine y Rodri, dejó a tres españoles dentro de ese grupo.

"A diferencia del Madrid con Mbappé, otros equipos han tenido una mala campaña de cara al Balón de Oro, como el PSG. Creo que deberían haber apostado por Ousmane Dembélé", dijo Vincent Garcia de los nominados del club parisino.

Jude Bellingham quedó undécimo, inmediatamente por delante de Pau Cubarsí. Achraf Hakimi, Vitinha y Declan Rice ocuparon, por este orden, los puestos decimotercero, decimocuarto y decimoquinto.

Ferran Torres acabó decimosexto y superó a Vinicius, que terminó decimoséptimo. Marc Cucurella, João Neves y Willian Pacho completaron las veinte primeras posiciones.

La parte final de la clasificación reunió a Gabriel Magalhães, vigesimoprimero; Lautaro Martínez, vigesimosegundo; Nuno Mendes, vigesimotercero; y Luis Díaz, vigesimocuarto.

A continuación aparecieron Marquinhos, Dayot Upamecano, Bruno Fernandes y Julián Quiñones, del puesto 25 al 28. William Saliba y Sadio Mané compartieron la vigesimonovena plaza, un empate que explica que la relación de treinta candidatos no tenga un último clasificado en solitario.

El balance español incluyó, además del podio de Lamine, el cuarto puesto de Rodri, el décimo de Fabián, el duodécimo de Cubarsí, el decimosexto de Ferran y el decimoctavo de Cucurella.

Seis nombres entre los dieciocho primeros de una edición cuyo vencedor fue Kane, aunque Mbappé le disputó el reconocimiento hasta un desenlace resuelto por una diferencia inferior a 41 puntos.