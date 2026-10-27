Iago Aspas, 39 años, sobre sus propiedades: "Pude invertir 300.000€ en un negocio, pero mis asesores me pararon"

Los deportistas de élite se enfrentan a una amenaza económica silenciosa: a lo largo de su carrera pueden llegar a dilapidar hasta un tercio de su fortuna debido a fallos de gestión totalmente evitables.

Aunque durante los años de mayor éxito estas pérdidas suelen pasar desapercibidas por el alto volumen de ingresos, el verdadero problema aflora con la retirada, momento en el que conservar el capital resulta vital para mantener su nivel de vida.

Con el objetivo de frenar esta tendencia, la firma PKF Attest publicó en 2024 un manual fiscal diseñado específicamente para profesionales del fútbol. El documento ofrece pautas prácticas sobre dónde invertir, de quién fiarse y en qué etapas de la trayectoria deportiva es más inteligente adoptar posturas conservadoras.

Para visibilizar los peligros reales del sector, el proyecto contó con las vivencias de jugadores como Mikel Merino, Nacho Monreal y Raúl García. Además, el prólogo lleva la firma de Álvaro Domínguez y de Iago Aspas.

En sus páginas, el delantero del Celta confiesa cómo la codicia casi le hace cometer un error irreparable.

"Cuando te presentan una oportunidad de negocio, todo son buenas perspectivas y grandes números. Parece que, o se realiza la inversión en el momento o se escapa la oportunidad. Recuerdo una propuesta de inversión que me parecía fantástica. Debía aportar aproximadamente 300.000 euros en un negocio, que, al cabo de unos meses, me devolvía la aportación y me producía una rentabilidad impresionante", dijo.

La urgencia casi le juega una mala pasada, pero logró esquivar la trampa gracias a su entorno de confianza.

"Casi por casualidad, salió el tema en una conversación con mis asesores, y les plantee la operación. Rápidamente tomaron el asunto con mucha seriedad. Hablaron con los promotores del negocio, analizaron los números, las responsabilidades que asumía y las posibilidades de éxito. Fueron categóricos, invertir ahí en la forma planteada tenía un punto de locura".

Ese filtro profesional fue definitivo para que Aspas frenara la operación: "Los números del plan de negocio carecían de rigor, y, por tanto, la rentabilidad se desplomaba, existiendo una alta probabilidad de perder lo invertido. Finalmente, tomé la decisión de no invertir. La experiencia sí me sirvió para darme cuenta de lo fácil que puede llegar a ser perder cantidades importantes de dinero".

Por su parte, Álvaro Domínguez aporta su visión sobre la estricta vigilancia tributaria a la que están sometidos los jugadores: "Hacienda es claramente beligerante con estructuras complejas y tributaciones en territorios off shore y libros como este aportan una serie de pautas que tenemos que tener interiorizadas todos en nuestra cabeza".

Los propios autores del proyecto insisten en que su mayor valor es la aplicación práctica. Iñigo Abrego, socio de PKF Attest especializado en fiscalidad deportiva, asegura que la publicación es "una guía sencilla que contiene información, reflexiones, experiencias y consejos que, pese a parecer elementales, generan continuamente quebrantos en el patrimonio de muchos deportistas".

En esa misma línea, el coautor Jon Murguiondo concluye recordando que no han buscado redactar un tratado teórico: "Todo lo que se puede leer en esta guía se basa en casos reales que hemos conocido como asesores fiscales. No es un manual para eruditos en temas financieros, fiscales o de otro tipo, es para personas con interés en mantener su patrimonio".