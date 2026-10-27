La España de la segunda estrella arrasa en la gala del Balón de Oro, pero se queda sin el premio gordo como en 2010

El fútbol español estuvo a un solo sobre de completar la noche más perfecta de su historia. La gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes bajo los focos de Londres, fue un homenaje continuo, abrumador y merecido a la selección que bordó su segunda estrella mundialista en el pecho el pasado verano.

Lamine Yamal conquistó el Trofeo Kopa, Unai Simón fue reconocido con el Yashin, Luis de la Fuente recibió el galardón al mejor entrenador y Alexia Putellas recuperó su corona en el femenino. España arrasó con casi todo y acaparó los flashes.

Solo se escapó el premio gordo, la gran corona masculina que Harry Kane le arrebató a Lamine, tercero en la votación, evitando el pleno español y resucitando un fantasma que nuestro fútbol conoce demasiado bien.

El fantasma de Johannesburgo

La resolución de la noche dejó un amargo e innegable sabor a déjà vu. Al igual que le ocurrió a la España de la primera estrella, la de la segunda tuvo que marcharse a casa sin el máximo galardón individual. El recuerdo de aquella fría noche de enero de 2011 en Zúrich sobrevoló el auditorio londinense.

Aquel año, el mundo entero daba por hecho que Xavi Hernández o Andrés Iniesta levantarían el trofeo tras la gesta de Sudáfrica, pero acabaron aplaudiendo a Lionel Messi. Una vez más, el jurado de France Football ha decidido que las cifras goleadoras del curso están por encima del mayor logro que existe en este deporte: conquistar la Copa del Mundo.

Aquel 2010 dejó una herida en el fútbol español que este veredicto vuelve a abrir. Entonces, el debate giró en torno a cómo el mayor tesoro de España -su insuperable sentido colectivo- acabó siendo su condena en los premios individuales.

Iniesta, Messi y Xavi, tras el Balón de Oro de 2010. EFE

Xavi e Iniesta representaban exactamente la misma idea futbolística y terminaron canibalizándose los votos entre ellos para dejar en bandeja el galardón a los 60 goles de un Messi que se había despedido de aquel Mundial en cuartos de final, goleado.

16 años después, la historia rima con una precisión asombrosa. La España de 2026 ha sido un bloque granítico, una máquina coral donde Lamine Yamal ponía la magia, pero donde el peso del éxito se repartía por todas las líneas del campo.

Y de nuevo, ante una obra maestra colectiva, los votantes han preferido refugiarse en el amparo de los fríos números: la voracidad goleadora de Kane ha pesado más que el trono mundial. Parece que cuando la victoria de un país nace desde la asociación y la solidaridad del bloque, el premio penaliza a su estrella por no acaparar los focos en solitario.

No recoger el premio principal dejó una decepción inevitable para el barcelonista, pero en ningún caso redujo la dimensión de su temporada. Lamine, campeón del mundo y de Liga a los envidiables 19 años, volvió a ser elegido mejor futbolista menor de 21.

Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven del año. REUTERS

El extremo sumó así su tercer Trofeo Kopa consecutivo (2024, 2025 y 2026), estableciendo una continuidad absolutamente inédita desde la creación del galardón. Ningún jugador había tiranizado este premio de semejante manera.

Su candidatura al premio absoluto tenía sólidos argumentos de campeón: 25 goles y 22 asistencias en el curso, además de LaLiga, la Supercopa y el Mundial. El nuevo podio de Lamine confirma de forma tajante que ya no compite únicamente como una promesa, sino como una realidad apabullante.

Faltó el trofeo más esperado, pero su posición de honor y su tercer Kopa mantienen abierta la certeza de que la conquista definitiva es solo cuestión de tiempo.

Para la historia

Pese al revés en la categoría principal, quien sí logró convertir el éxito colectivo de la selección en el máximo reconocimiento de su disciplina fue Unai Simón. El guardameta recibió el Trofeo Yashin tras firmar un Mundial excepcional: titular indiscutible, un solo gol encajado y Guante de Oro.

El premio hizo justicia a una marca histórica: Simón enlazó alrededor de 650 minutos imbatido en la Copa del Mundo, destrozando el mítico registro que Walter Zenga conservaba desde Italia 1990. Dos años después de ser segundo en este mismo galardón, el vasco regresó a la gala para alcanzar el primer puesto.

Unai Simón gana el trofeo a mejor portero. EFE

La fotografía de la Selección campeona la completó Luis de la Fuente, nombrado mejor entrenador del mundo. El técnico riojano, orfebre de un bloque histórico, recibió el reconocimiento individual tras conquistar el Mundial ante Argentina y encadenarlo con la Eurocopa de 2024 y la Nations League de 2023.

Y el palmarés de nuestro fútbol fue engrosado con varios premios más: el mejor entrenador en la categoría femenina, Pere Romeu, por su éxito al frente del Barça; la entidad azulgrana también se vio condecorada, como mejor club femenino -yendo el galardón masculino a parar al PSG-; Cata Coll fue la Yashin, la mejor portera; y Vicky López, a lo Lamine, repitió por segundo año seguido con el Kopa.

La apoteosis de la celebración española tuvo su indiscutible gran nombre femenino en Alexia Putellas. La catalana ganó su tercer Balón de Oro, igualando la cifra de Aitana Bonmatí, vencedora de las tres ediciones anteriores.

Alexia llegó respaldada por cinco títulos entre el FC Barcelona y la selección (Champions, Liga F, Copa de la Reina, Supercopa y Nations League), y el galardón a mejor jugadora de Europa antes de fichar por el London City Lionesses. Su victoria corona el regreso definitivo a la cima de una jugadora de leyenda tras el calvario de las lesiones.

Alexia Putellas, al frente de los premios femeninos otorgados al fútbol femenino en el Balón de Oro 2026. EFE

Harry Kane impidió el pleno español -también con el premio Gerd Müller a mejor delantero, el femenino fue para la mexicana Charlyn Corral-, pero no pudo aguar la fiesta. Lamine y Unai pusieron rostro a la campeona del mundo, De la Fuente se llevó el reconocimiento a la pizarra y Alexia recuperó su cetro.

La corona masculina viajó a las manos del líder del Bayern Múnich, prolongando esa extraña maldición de nuestro país con el premio gordo en años de Mundial, pero casi todo lo demás, desde el primer al último aplauso de la noche, habló en español.