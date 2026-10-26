Mbappé se pone a 100 en el Real Madrid y eclipsa a Lamine Yamal en la antesala de la gala del Balón de Oro

Kylian Mbappé eligió el escenario y el momento perfectos para alcanzar los 100 goles con el Real Madrid. Un doblete del francés decidió el Clásico en el Camp Nou, devolvió a los blancos a la pelea por LaLiga y dejó una última imagen de autoridad apenas 24 horas antes de la gala del Balón de Oro.

Mientras el '10' madridista salía reforzado, Lamine Yamal abandonaba el césped después de una noche frustrante bajo la vigilancia de Marc Cucurella.

El Real Madrid ganó 1-2 y redujo de seis a tres puntos su desventaja respecto al Barcelona, que perdió su primer partido liguero después de nueve victorias consecutivas. Mbappé marcó en los minutos 41 y 87, antes y después del empate de Raphinha, y dio a José Mourinho una victoria de enorme valor en su regreso al gran duelo del fútbol español.

Su primer gol resumió una virtud que no siempre aparece en las estadísticas: estar donde se producen los errores. Gerard Martín intentó despejar dentro del área, pero el balón golpeó en Mbappé y acabó en la portería azulgrana.

Hubo fortuna en el rebote, aunque también anticipación para acudir a una zona en la que la defensa culé creyó tener la jugada controlada. Era el tanto 99 del francés con la camiseta blanca.

El número 100 fue muy distinto. Con el Barcelona volcado, Eduardo Camavinga arrancó por el costado, superó a Cubarsí y encontró a Mbappé en el centro del área. El delantero atacó el espacio, esperó el pase atrás y remató de primeras para convertir el 1-2.

Una transición vertiginosa y una definición limpia que retrataron al mejor Madrid de la noche: paciente sin balón, preparado para correr y letal cuando el partido se rompió.

Los 100 de Mbappé

Mbappé terminó los 90 minutos con dos goles en tres remates, 1,60 goles esperados y ocho intervenciones dentro del área. Participó poco -36 toques-, pero casi siempre cerca del peligro. También produjo dos pases clave, ganó cinco de sus nueve duelos y provocó cuatro faltas.

El francés convirtió así su partido número 116 con el Real Madrid en una fecha histórica. Solo Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo alcanzaron el centenar en menos encuentros; Alfredo Di Stéfano necesitó también 116.

Mbappé es el vigésimo cuarto jugador que llega a esa cifra y distribuye sus goles entre LaLiga -67-, Champions -25-, Copa del Rey -cuatro-, Mundial de Clubes -dos-, Supercopa de Europa -uno- y Supercopa de España -uno-.

Mbappé celebrando el 1-2 en El Clásico disputado en el Camp Nou. Reuters

El Barcelona vuelve a ser, además, su rival predilecto en las grandes noches. Suma ocho tantos en sus primeros siete Clásicos como madridista, el mejor registro de un futbolista en sus siete primeras apariciones durante el siglo XXI, por delante de los seis que consiguió Leo Messi.

Si se añaden sus enfrentamientos como jugador del PSG, la cuenta asciende a 14 goles contra los azulgranas.

Fue una exhibición de eficacia frente a un Barça que tuvo más posesión y remató más, pero encontró peores ocasiones. Mbappé amenazó constantemente la espalda de una defensa adelantada y condicionó cada pérdida local.

Cucurella secó a Lamine

La otra cara de la noche fue Lamine Yamal. El joven azulgrana no encontró continuidad ni pudo explotar los aclarados que suele generar desde la derecha. Cucurella sostuvo los duelos, le cerró el camino interior y lo obligó a recibir lejos de las zonas decisivas.

Lamine insistió, pero terminó sin gol ni asistencia y cada vez más incómodo ante una defensa blanca que siempre tuvo una ayuda preparada. En la batalla simbólica de los dos grandes aspirantes, Mbappé ganó por nocaut.

Cucurella ante Lamine Yamal en El Clásico. Europa Press

El francés evitó convertir el triunfo en una reivindicación personal. "Todo el mundo sabe que me gusta marcar goles, pero lo más importante es la victoria del equipo. Creo que esto nos dará mucha confianza. La estrella fue el equipo", declaró después del encuentro.

También calificó el resultado como "un buen mensaje", aunque advirtió de que la temporada no está resuelta.

Mourinho prefirió subrayar la dimensión colectiva: "Los chicos han hecho un partido extraordinario, muy organizados, concentrados, con coraje para salir jugando desde atrás con un adversario que presiona mucho".

Después rebajó la euforia con otra advertencia: "El Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato".

Todos al Balón de Oro

La actuación llegó en la víspera del Balón de Oro, pero no puede cambiar un solo voto. Las papeletas se cerraron el 28 de septiembre y el periodo valorado terminó después del Mundial, por lo que El Clásico queda fuera de la evaluación.

Sí modifica, en cambio, la fotografía pública con la que Mbappé aterriza en Londres: centenario, goleador y vencedor frente a uno de sus dos grandes rivales.

Durante las últimas semanas, Harry Kane y Lamine parecían haberlo relegado. El inglés presenta el peso de sus goles y sus títulos; el español, La Liga, la Supercopa y el Mundial conquistado con España. Sin embargo, tres pistas han devuelto al francés al centro de las especulaciones.

El Balón de Oro, el premio al que aspiran Mbappé, Lamine Yamal y Kane. France Football

La primera es institucional: el Real Madrid ha decidido regresar a la ceremonia después de dos años de boicot y estará representado en Londres, con Mbappé al frente de su delegación. Cucurella será uno de los que le acompañen.

La segunda procede del entorno azulgrana: según la SER, la posible ausencia de Cubarsí ha alimentado la sospecha de que Lamine parte como favorito absoluto al Trofeo Kopa. Desde la creación del premio, ningún ganador del Kopa ha levantado el Balón de Oro en esa misma edición.

La tercera es apenas un gesto, pero suficiente para alimentar el misterio. Al terminar el Clásico, un periodista francés buscó a Mbappé y recibió una sonrisa cómplice y un guiño cuando apareció la pregunta inevitable sobre Londres. Una expresión de quien cree conocer algo o, al menos, de quien se siente preparado.

Los votos llevan semanas guardados y el doblete no reescribirá las papeletas. Pero Mbappé llega a la gala habiendo escrito la mejor última portada posible: 100 goles con el Real Madrid, dos en el Camp Nou y Lamine Yamal reducido a espectador en la noche que debía medir sus candidaturas.