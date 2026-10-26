Cristiano Ronaldo, 41 años, sobre la longevidad: "De joven piensas que siempre vas a tener poder y que eres irrompible"

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, reflexiona de manera abierta y detallada sobre el inevitable paso del tiempo, la evolución del rendimiento físico y la profunda necesidad de adaptar la preparación atlética a las exigencias biológicas del organismo humano.

El astro portugués, ampliamente considerado como uno de los futbolistas más laureados y determinantes en la historia del deporte mundial, analizó de manera introspectiva las profundas transformaciones que ha experimentado su mentalidad competitiva tras acumular más de dos décadas de trayectoria en la cumbre absoluta del balompié internacional.

Durante una extensa entrevista concedida al pódcast oficial de la compañía de tecnología de rendimiento biomecánico WHOOP, conducido por su consejero delegado Will Ahmed, el legendario atacante luso repasó las claves metabólicas y profesionales que le han permitido sostener un nivel competitivo superlativo a una edad en la que la inmensa mayoría de sus coetáneos ya ha concluido su ciclo deportivo profesional.

Al rememorar sus primeros pasos en el fútbol de máxima exigencia, la estrella oriunda de la isla de Madeira reconoció la habitual falta de perspectiva que experimentan los atletas jóvenes con respecto a la verdadera caducidad del vigor físico.

Sin embargo, el transcurso imparable de los años y la acumulación ininterrumpida de encuentros internacionales le demostraron que la longevidad genuina requiere una planificación estratégica sumamente consciente: "De joven piensas que siempre vas a tener poder y que eres irrompible. Pero en el fútbol la exigencia física es durísima, así que tienes que gestionar eso y ser inteligente".

Cristiano Ronaldo, en el calentamiento de un partido. Reuters

El experimentado goleador subrayó que aprender a descifrar a tiempo las señales de cansancio de la musculatura y moderar las cargas de trabajo cotidianas resultaron factores completamente determinantes para evitar dolencias severas y preservar la capacidad explosiva sobre el césped.

En el marco de su enriquecedor diálogo en el espacio informativo de la plataforma WHOOP, el capitán de la selección portuguesa enfatizó que la madurez biológica exige personalizar los hábitos diarios en función de los requerimientos específicos de cada época de la vida.

Para el prolífico atacante, la capacidad de respuesta física y la regeneración celular varían sustancialmente con el paso del tiempo: "Cuando tienes 25 años no es lo mismo que cuando tienes 30 o 40, especialmente en el deporte de alto nivel, pero sigo sintiéndome bien porque priorizo la recuperación y el descanso".

A juicio del atacante, la brecha insalvable que separa a los competidores con aptitudes naturales de los mitos perdurables del deporte reside en el compromiso ininterrumpido y diario con la excelencia: "La consistencia y la disciplina son lo que toma a alguien con talento y lo hace verdaderamente grande. Estar 13 o 20 años en el nivel más alto es imposible sin esto. Si alguien te dice lo contrario, en mi opinión, miente".

De este modo, la extraordinaria longevidad del delantero portugués se consolida como el fruto indiscutible de un método científico riguroso que une el monitoreo constante de la salud con una inquebrantable fortaleza mental.