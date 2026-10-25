Mbappé pone a prueba el plan "colectivo" de Flick: velocidad, espacios y el olfato goleador para saldar cuentas pendientes

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Kylian Mbappé vuelve a Barcelona con la portería entre ceja y ceja y una cuenta pendiente que trasciende los números. El francés ha convertido sus visitas a la Ciudad Condal en una oportunidad para exhibir su olfato goleador, pero sus grandes actuaciones individuales no siempre han tenido recompensa colectiva.

Esta noche, en el Spotify Camp Nou, tendrá una nueva ocasión de cambiar esa historia frente a un Barça que prepara su respuesta desde una premisa clara: no defenderle de manera aislada, sino reducir sus espacios mediante el funcionamiento del equipo.

El estado de forma que atraviesa Mbappé invita al optimismo dentro de la parroquia madridista. El francés suma nueve goles en La Liga y acumula 12 tantos en 10 partidos esta temporada contando la Champions.

Su producción ofensiva vuelve a situarlo como la principal referencia del conjunto blanco, necesitado de una victoria que le permita recortar distancias con un Barcelona instalado en el liderato.

Los tropiezos ante el Betis y el Atlético de Madrid evidenciaron, además, que el equipo necesita encontrar soluciones cuando su principal goleador no consigue marcar.

Un escenario propicio

Barcelona representa un territorio especialmente favorable para Mbappé. El delantero ha dejado huella en sus anteriores visitas al estadio azulgrana, tanto con el Paris Saint-Germain como con el Real Madrid.

En su primera aparición, en 2021, firmó un hat-trick con el conjunto parisino; tres años después, regresó para marcar un doblete. Ya vestido de blanco, volvió a protagonizar una actuación goleadora de primer nivel en Montjuïc, con otro hat-trick que, sin embargo, no impidió la victoria azulgrana por 4-3.

La velocidad, el desmarque y la precisión en la definición pueden desequilibrar cualquier encuentro, aunque necesitan el respaldo de un equipo capaz de recuperar el balón, superar la presión rival y encontrar al delantero en condiciones favorables.

Kylian Mbappé celebrando un gol con el Real Madrid. Europa Press

El Clásico también llega con una dimensión particular para la lucha por el Pichichi. Mbappé defiende su condición de máximo goleador liguero de las dos últimas temporadas, pero esta campaña tiene competencia directa en el propio Barcelona.

Raphinha y Lamine se han situado entre los grandes protagonistas ofensivos del campeonato. El brasileño destaca por su capacidad para llegar al área y finalizar, mientras que el joven internacional español combina desequilibrio, creatividad y producción goleadora.

El pulso entre los tres añade otro foco de interés a un partido en el que cada ocasión puede resultar decisiva.

El plan de Hansi Flick

Flick no pretende construir un dispositivo exclusivo para frenar a Mbappé. El técnico alemán insiste en que la clave está en el posicionamiento, la distancia entre futbolistas y la presión sobre el poseedor del balón. Su idea es que el equipo funcione como una unidad, evitando que el delantero encuentre el espacio necesario para explotar su velocidad.

"Es importante nuestro posicionamiento, con y sin balón", explicó el entrenador en la víspera del encuentro. Flick subrayó la necesidad de mantener la defensa compacta y presionar al jugador que tiene el balón, especialmente cuando el Barcelona juega con una línea defensiva adelantada.

La propuesta encierra una paradoja. La presión alta permite al Barça recuperar el balón cerca de la portería rival y mantener la iniciativa, pero también deja metros a la espalda de los defensores.

Precisamente ahí reside una de las principales armas de Mbappé: atacar el intervalo entre central y lateral, arrancar antes de que llegue el pase y convertir una recuperación madridista en una ocasión de gol en pocos segundos.

Por eso, la coordinación de la zaga será fundamental. Los centrales deberán calcular cuándo adelantar la línea y cuándo proteger su espalda, mientras los centrocampistas tendrán que dificultar la circulación madridista y evitar que sus pasadores dispongan de tiempo para levantar la cabeza.

Si el francés recibe con ventaja y espacio para correr, la defensa azulgrana puede quedar expuesta. Si, por el contrario, el Barça consigue reducir los espacios y orientar el juego hacia zonas menos peligrosas, podrá limitar su influencia.

🚀 Un '𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚𝐳𝐨' imparable. Vitinha adelantó al PSG con un misil desde fuera del área ante el que Joan García no pudo hacer nada. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/ZnM3YkPuTp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

La derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League ha servido de advertencia para el conjunto que dirige Hansi Flick. El resultado puso de manifiesto la importancia de corregir desajustes defensivos frente a rivales capaces de atacar con velocidad.

El de Heidelberg reconoció que su equipo deberá defender mejor, una exigencia que adquiere todavía más relevancia ante un delantero con la capacidad de aceleración y definición del francés.

El precedente de octubre de 2024 ofrece, sin embargo, una referencia útil. En aquel Clásico, el Barça logró sorprender repetidamente a Mbappé en fuera de juego gracias a una defensa adelantada y coordinada.

La estrategia frustró varias de sus incursiones y demostró que la línea alta puede ser eficaz si existe sincronización entre los defensores y presión sobre el futbolista que ejecuta el pase.

Repetir aquella fórmula requerirá precisión. Un solo defensor que rompa la línea, una presión tardía o un pase filtrado en el momento oportuno pueden convertir la apuesta de Flick en una ventaja para el Real Madrid. El margen de error es mínimo.

Más que un duelo individual

El Clásico enfrenta dos maneras de interpretar el peligro. El Barcelona quiere controlar el espacio mediante la presión y la disciplina colectiva; el Real Madrid busca aprovechar la profundidad y la capacidad de sus atacantes para castigar cualquier desajuste.

En ese escenario, Mbappé será una pieza determinante, aunque no la única: la calidad de sus compañeros para encontrarlo y la capacidad madridista para superar la primera presión también condicionarán su rendimiento.

El francés llega con cifras de primer nivel y un historial que invita a esperar otra noche de protagonismo. Flick, por su parte, confía en que la estructura de su equipo pueda contenerlo sin renunciar a su identidad. La cuestión no será únicamente cuántas veces consiga rematar Mbappé, sino cuántas veces podrá correr con ventaja.

Porque el delantero ya ha demostrado que sabe marcar en Barcelona. Lo que todavía necesita consolidar es que sus goles sirvan para saldar la deuda colectiva que arrastra el Real Madrid en los Clásicos. Esta noche su olfato goleador y el plan de Flick volverán a encontrarse en un partido que detiene el planeta fútbol.