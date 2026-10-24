Mourinho, en la previa de El Clásico: "No me molesta el nombre del árbitro. Me molesta que se rompan las reglas"

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa de El Clásico de este domingo 25 de octubre en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Un encuentro que el técnico portugués vivirá 13 años después.

El entrenador del Real Madrid quiso restar trascendencia personal a su regreso al feudo azulgrana y medirse al cuadro culé "Es nuestra vida. ¿Volver al Clásico? Son mínimo dos por temporada, no interesa quién es el entrenador, lo importante es la dimensión mundial del Clásico.

Respecto al foco mediático y el reparto de culpas o elogios sobre su plantilla, el técnico fue muy claro: "La sensación de que el Real Madrid es así... Pero no busco más. Crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas al entrenador cuando no lo hace tan bien. Es la historia de prácticamente todos los entrenadores del mundo".

Tampoco dudó a la hora de rechazar que el partido sea una prueba del algodón para el proyecto: "No, el Madrid con Mourinho gana títulos".

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa llegó al abordar el plano arbitral y las informaciones recientes en torno a las designaciones y el caso Negreira. El portugués fue tajante con su postura:

"Me pilla un poco de sorpresa eso... Nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto del principio de que el árbitro es bueno, lo que me molesta es que se rompan las reglas y según informaciones internas aún no se sabe. Hace tres semanas salió el nombre, ahora otro, pero nadie internamente me ha dicho 'el árbitro no este'".

En esa misma línea de réplica al entorno rival, preguntado por unas recientes declaraciones de Fermín López, zanjó de forma irónica: "¿Qué puedo decir? A nosotros nos cansan otras cosas y siguen pasando...".

En cuanto a la comparativa del momento de forma que atraviesa cada club, Mourinho relativizó el impacto del reciente 4-2 sufrido por el conjunto azulgrana ante el PSG: "No creo que por haber perdido un partido cambie su estado de ánimo ni de confianza. Tampoco me habría cambiado a mí si hubiéramos perdido 1-4 contra el Leipzig".

Además, se desmarcó de los elogios que recibe el equipo de Hansi Flick: "Si la gente pensaba hace una semana que nos iban a golear, lo seguirá pensando. Que se hable bien del Barcelona no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos que merecen que se hable bien porque hacen cosas muy buenas".

Frente a esa percepción, Mourinho reclamó tiempo y paciencia para un Real Madrid que aún considera en fase de construcción: "En nuestro caso... se nos mira como un producto acabado, y eso en el fútbol es muy difícil, pero nosotros no estamos en una fase avanzada de ese proceso, llevamos tres meses de trabajo, con una pretemporada en la que los jugadores llegaban un par cada semana, el parón...".

Y ahondó en la diferencia de rodaje entre ambos proyectos: "Estamos lejos de ser un producto acabado, es inicial, estamos en una fase en la que el entrenador está conociendo, analizando, definiendo caminos, ellos conocen al entrenador... Comparar un equipo en este estado con otro que lleva más años, no me parece justo".

Por último, el técnico descartó diseñar un marcaje específico para neutralizar a la gran amenaza culé, Lamine Yamal: "Son todos buenos, pasa lo mismo que en el Madrid. Es un gran jugador, y a los grandes se les respeta", dijo.

"Una cosa es respetar y otra cambiar planes, estructuras y olvidar tu esencia. No lo haremos, ni con él ni contra otro con su súper calidad". Una cita mayúscula en un escenario exigente que, sin embargo, no le altera el pulso: "Es igual que ir a otro estadio. Hablamos de un equipo de mucha calidad. Pero no pasa nada", añadió.