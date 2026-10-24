Flick sale en defensa de los árbitros antes del partido contra el Real Madrid: "Confío en ellos, tenemos un arbitraje de calidad"

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la víspera de El Clásico contra el Real Madrid que se disputa este domingo a las 21:00 horas en el Camp Nou y que puede decidir medio título de Liga.

El técnico azulgrana transmitió serenidad y confianza ante el gran escaparate mundial: Todo el mundo tiene los ojos en este encuentro. Se ganan tres puntos, pero es mucho más que eso. Es fantástico formar parte de esto. Todos los que participan de mi equipo saben cómo queremos jugar. Estamos listos y tenemos confianza".

En cuanto al planteamiento y el nivel que espera de su oponente, Flick no escatimó en precauciones: "Yo espero un equipo con mucha confianza porque al final hablamos de un gran club con grandes jugadores y un gran entrenador. Así veo al rival. Tienen mucha calidad, sobre todo arriba. Lo han hecho bien en los últimos partidos", dijo Flick.

Preguntado por la figura de Mourinho, el preparador alemán dedicó palabras de admiración hacia el portugués: "Le tengo mucho respeto. Cuando uno gestiona equipos de este nivel durante tantos años hablamos de calidad. Le visité y cada uno de los jugadores de Alemania que estuvo con él habla maravillas de él. Es un colega y un gran compañero".

Al margen de la tensión habitual sobre las designaciones, Flick prefirió desmarcarse de cualquier sospecha hacia los colegiados: "No afectará. Confío en el arbitraje. Vemos un arbitraje de calidad y cada uno de nosotros tenemos que proteger a los nuestros".

El entrenador culé tampoco esquivó el análisis de la reciente derrota europea en el Parque de los Príncipes: "Por supuesto que sí. Hemos hablado con los jugadores. Hay aspectos del juego que tenemos que mejorar, tenemos que crecer. Mañana jugamos ante uno de los mejores del mundo y es una oportunidad para crecer".

Uno de los principales deberes tras el partido de París pasa por el juego aéreo y las acciones a balón parado: "Es un punto fuerte del Madrid, de los mejores equipos. Lo hemos hablado hoy y lo hemos preparado. Tenemos que defender mejor que en París".

En el capítulo de bajas, Flick confirmó dos ausencias de peso para el once titular: "Koundé no estará mañana, no queremos arriesgar, hay que aceptarlo. Olmo estaba en un buen momento, estaba al 100%. No ha tenido suerte. Hay que aceptarlo. Se va a perder muchos partidos y esta situación no es fácil para él. También tenemos a Fermín".

Por último, el técnico desgranó la receta colectiva para frenar a Kylian Mbappé y el ataque blanco, destacando a su pareja de centrales.

"Lo más importante es que nos posicionemos bien en el terreno de juego con y sin balón. Hay que mantener la defensa compacta. Si lo hacemos todo bien, para esa línea defensiva será más fácil defender las jugadas. Cubarsí y Gerard están muy bien y lo que están haciendo es increíble. Están creciendo juntos", apuntó al respecto.