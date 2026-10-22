El CSD eleva al TAD la denuncia a Tebas por su comparación de la televisión del Real Madrid con la propaganda nazi

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha trasladado este jueves, 22 de octubre, al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una petición para que examine las declaraciones de Javier Tebas sobre el Real Madrid.

El organismo considera que la comparación de su estrategia comunicativa con la propaganda nazi podría constituir una infracción grave relacionada con la dignidad y el decoro deportivos.

La intervención del CSD se produce de oficio y afecta al presidente de LaLiga, también vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. El tribunal deberá estudiar la solicitud y determinar si existen motivos para iniciar un procedimiento disciplinario.

Esta actuación no implica que Tebas haya sido sancionado ni presupone el resultado de su eventual tramitación.

El mensaje de la controversia

El origen del conflicto está en una publicación difundida por Tebas en la red social X el pasado 16 de octubre. El dirigente acusó a la dirección madridista y a su televisión de seleccionar decisiones arbitrales, insistir en los agravios y alimentar las sospechas para presentar al club como perjudicado por el sistema.

En ese contexto, escribió: "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

El presidente de LaLiga precisó que su comparación se refería a las técnicas utilizadas, no a una identificación ideológica del club ni de sus seguidores con el nazismo.

El Real Madrid respondió reclamando su dimisión. La entidad calificó la comparación de "moralmente repugnante" y "absolutamente intolerable", y cuestionó que quien ocupa la presidencia de la competición recurriera a esa referencia histórica para atacar su comunicación.

Javier Tebas, en un acto. Europa Press

Tebas rechazó abandonar el cargo y mantuvo sus críticas al comportamiento del club.

La reacción del Gobierno

La petición del CSD se apoya en el artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte. Este precepto incluye entre las infracciones graves "los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

El organismo ha pedido al TAD que valore si las manifestaciones encajan en esa descripción, respetando la independencia del tribunal para resolver.

Antes de dar este paso, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, había reclamado una rectificación pública. "Es inaceptable la comparación que ha hecho el señor Tebas y yo le pido que rectifique y que pida perdón al Real Madrid", declaró durante un acto en Manises, Valencia.

La actuación administrativa discurre junto a la denuncia presentada por Miguel Galán ante el CSD. No obstante, la calificación planteada ahora por el Gobierno es la de una posible infracción grave, no muy grave.

Esa distinción impide al Ejecutivo suspender provisionalmente a Tebas mediante la vía prevista para los supuestos de mayor gravedad.

El presidente de LaLiga defendió su postura en una entrevista con L'Équipe: “No he tratado a nadie de nazi, por supuesto. Hablaba de una estrategia de comunicación". Sobre una eventual salida del cargo, afirmó: "Me parecería inaudito".