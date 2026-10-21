Luis Díaz, 29 años, sobre su infancia: "Había asesinatos y robos. Con 1 o 2€ al día no me daba para poder comer"

Llegar a la cima del fútbol mundial suele implicar la superación de grandes obstáculos, pero pocas trayectorias resultan tan conmovedoras como la de Luis Díaz. A sus 29 años, el extremo colombiano triunfa en el Bayern de Múnich, pero no olvida las severas dificultades que tuvo que atravesar antes de consolidarse como una estrella internacional.

Lejos del glamour y el éxito del presente, los primeros años de su vida estuvieron marcados por la escasez, un entorno hostil en La Guajira y el puro instinto de supervivencia. Al recordar su niñez en Barrancas, el jugador detalló el clima de inseguridad constante que rodeaba su día a día: "Cada pocos días, alguien era asaltado; había robos, incluso asesinatos".

Dentro de ese escenario, las penurias económicas familiares eran abrumadoras. Junto a sus tres hermanos, 'Lucho' creció en un hogar sumamente humilde, jugando descalzo sobre la tierra y enfrentándose a menudo al hambre.

La falta de recursos convertía su sueño deportivo en una auténtica odisea: "El trayecto al entrenamiento era larguísimo y solo tenía unos pocos miles de pesos al día, quizá uno o dos euros. A veces ni siquiera había para comer".

Esa falta de nutrición adecuada impactó de forma directa en su desarrollo físico. Cuando daba sus primeros pasos hacia el profesionalismo, apenas pesaba 58 kilos.

Su extrema delgadez y la ausencia de masa muscular solían generar rechazo entre los ojeadores, pero su convicción era superior a cualquier carencia corporal: "Estaba muy delgado. No tenía nada de músculo. Pero para mí eso nunca fue un problema. Solo quería jugar al fútbol y mejorar".

A diferencia de otros jóvenes que se perdían en distracciones y fiestas, Díaz mantuvo un perfil sereno, dedicando cada esfuerzo a perfeccionar su relación con el balón. Fue esa entrega incondicional la que captó la mirada de iconos como Carlos 'El Pibe' Valderrama.

Su respaldo resultó fundamental para que disputara la Copa América de Pueblos Indígenas, un torneo donde deslumbró y que sirvió como trampolín para una carrera imparable: de ahí pasaría al Junior, saltaría a Europa con el Oporto, conquistaría Inglaterra con el Liverpool y aterrizaría en la Bundesliga.

Como un guiño del destino, el atacante confesó que la admiración por su actual equipo viene de lejos: "Me marcaron Robben, Ribéry y la final de la Champions de 2013". Hoy en día, Luis Díaz es el vivo ejemplo de que, con un talento descomunal y una resiliencia a prueba de todo, es posible darle la vuelta al destino más adverso.