El conjunto azulgrana fue a remolque en el marcador durante todo el partido y aunque plantó cara, en los últimos diez minutos hincaron la rodilla.

El PSG impone su hegemonía ante un Barça muy vulnerable, que sufre su primera derrota de la temporada en la Champions

PSG

Barcelona

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, ha sido el artífice de que el Barça sufriera la primera derrota de la temporada en un partido digno de una final que se saldó con hasta seis goles en el Parque de los Príncipes [Narración y estadísticas del partido: PSG 4-2 Barça].

El vigente campeón y uno de los máximos aspirantes a destronarle ofrecieron un espectáculo acorde a lo que el aficionado esperaba de un partido que tenía aroma al que se puede jugar el 5 de junio en el Metropolitano: un encuentro muy igualado, con un ritmo alto de juego, ocasiones y goles, muchos goles.

Los de Luis Enrique se llevaron el gato al agua en un partidazo que no se decidió hasta los últimos minutos, cuando Vitinha y Fabián Ruiz dieron el golpe definitivo a un equipo azulgrana que llegó a empatar hasta en dos ocasiones.

🚀 Un '𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚𝐳𝐨' imparable. Vitinha adelantó al PSG con un misil desde fuera del área ante el que Joan García no pudo hacer nada. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/ZnM3YkPuTp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Las expectativas que rodeaban a este partido fueron tales que hasta los que no acostumbran a fallar, en el Parque de los Príncipes les quemaba el balón. Fue el caso de Pedri, que perdió dos balones que provocaron el asedio parisino, y de Lamine, cuyo error desembocó en el 1-0.

Un asedio desde el inicio

El PSG fue mejor al inicio y al final de la primera parte, mientras que el Barça no llegó a implantar su juego en sus mejores momentos durante el partido. Tuvo ocasiones claras por medio de Raphinha y sobre todo Fermín, pero Safonov emergió como el guardián de la portería parisina.

Al contrario de lo que se puede prever en un partido de este calibre, los de Luis Enrique entraron con todo al encuentro, mientras que los de Hansi Flick -con Rodri en el banquillo- se vieron abordados por la presión en campo contrario de su rival.

Pedri no encontró en Marc Bernal el aliado sobre el que hacer funcionar la maquinaria azulgrana y el canario fue quien pudo provocar el descalabro de su equipo. Ya en el minuto 2, perdió el balón ante Joao Neves, quien abrió para Fabián y Kvaratshkelia finalizó una jugada que solo el palo fue capaz de evitar el gol. En el rechace, con toda la portería para él solo, Dembelé mandó el balón fuera. Para su fortuna, la jugada estaba ya invalidada.

🔥 Dos minutos y 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐨. 𝐊𝐯𝐚𝐫𝐚𝐭𝐬𝐤𝐡𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐥𝐨 tras la pérdida de Pedri y Dembélé falla a puerta vacía, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/pSsRlQ9WXA — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Era el primer aviso. No iba a ser el único. En una nueva pérdida, avanzó Dembelé y se sacó un disparo desde el borde del área que blocó Joan García. En el 5, otra vez Pedri perdía el balón en zona peligrosa, aunque el portero del Barça volvía a hacer de las suyas para evitar el tanto de Doué.

Al canario le cayó una buena reprimenda de Flick, quien veía atónito cómo su jugador estaba irreconocible. El partido acababa de comenzar y ya eran los peores minutos de un Barça que sufría el asedio del actual campeón de Europa.

Los azulgranas no estaban decididos en la presión y la posesión tampoco le acompañaba, aunque con el paso de los minutos el juego se igualó.

Gordon primero y Dani Olmo protagonizaron las primeras ocasiones. En ninguna de ellas fue necesaria la intervención de Safonov, pero las sensaciones en el seno culé ya invitaban al optimismo.

Pedri, presionado por Joao Neves. Reuters

La más clara la tuvo Raphinha con un recorte a William Pacho en media baldosa. El brasileño armó la pierna, pero el balón le salió centrado y pudo despejar el portero ruso. Ante la 'ausencia' de Lamine en el juego, el '11' lideró el frente de ataque.

Sin embargo, después de unos minutos donde los de Flick ganaron terreno, el PSG volvía a hacerse con el control del partido. Joan García, el mejor de su equipo, evitaba con la cara el remate de Ferran Torres a bocajarro.

El asedio continuó con una cuádruple ocasión que entre Joan García y Pedri evitaron el 1-0 tanto de Ferran Torres como de Fabián. Tanto fue el cántaro a la fuente que, a siete minutos del final de la primera parte, Doué rompió la igualdad en la capital francesa.

Lamine, completamente desaparecido, perdió el balón en su propio campo en un balón en largo que recogió Joao Neves. El portugués asistió a Doué, que se sacó un derechazo desde la frontal para inaugurar el marcador.

𝐃𝐞́𝐬𝐢𝐫𝐞́ 𝐃𝐨𝐮𝐞́ pone por delante al PSG. Derechazo desde fuera del área para condenar la pérdida del FC Barcelona en el centro del campo. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/aws6LD48bE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Tan solo un minuto después, Fermín perdonó el empate. El partido se convirtió en un correcalles y en un pase espectacular de Pedri al hueco en la única ocasión donde pillaron desprevenidos a la zaga parisina, el andaluz perdonó en el mano a mano ante Safonov.

Antes del descanso, Fermín puso un centro demasiado fuerte a Raphinha, que estaba completamente solo, pero no llegó a conectar el remate. A tenor de las ocasiones que tuvo cada equipo la victoria momentánea del PSG era justa, pero en la segunda parte cambió el guion.

La mejoría del Barça

A pesar de que el primer aviso lo dio Achraf en una ocasión donde volvió a aparecer Joan García, el Barça consiguió empatar el partido por medio de Xavi Espart.

El lateral, que estaba secando prácticamente a Kvaratshkelia, logró ser el héroe. Filtró Fermín un gran pase para la llegada del joven lateral al área parisina, sacándose un disparo que batió a un Safonov que pudo haber hecho algo más.

Vaya carrera, Xavi. ⚽ El gol de 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭 para empatar el PSG-FC Barcelona. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/JnGdYsMT1J — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Parecía que lo peor se le venía al equipo de Luis Enrique, que se vio obligado a quitar a Kvaratskhelia y Marquinhos, ambos tocados físicamente. Gavi, que acababa de entrar en un triple cambio, tuvo el segundo en un derechazo que fue repelido por el portero ruso del PSG.

No aprovechaba el Barça su control del partido en forma de goles y el vigente campeón castigó cuando menos se esperaba. Un pase de la muerte de Achraf a Ferran terminó con el remate del 'Tiburón' estrellándose con el palo. Despejó a saque de esquina la zaga azulgrana y llegó el 2-1.

Gran córner que lanzó Doué y magnífico el cabezazo de Lucas Hernández, que le comió la tostada a Gordon y batió a Joan García con un poderoso remate. Enloqueció el Parque de los Príncipes. El Barça, de nuevo, a remolque.

⚒️ 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 Hernández. El cabezazo imperial de Lucas Hernández para poner el 2-1 frente al FC Barcelona en París. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/BkE7nTccK7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

No le duró mucho la alegría al Paris Saint-Germain, porque Lamine por fin apareció en el partido a falta de once minutos para el desenlace del espectáculo.

El extremo aprovechó un mal despeje de Zaïre-Emery, le encaró y se zafó de él en su internada en el área, definiendo con un 'punterazo' al primer palo con el que batió a Safonov. 2-2, comenzaba de nuevo un partido con once minutos por jugarse.

Del 2-2 al 4-2

A algunos les puede parecer poco tiempo, mientras que a otros un mundo. Si en el 79 empató Lamine, en el 80 marcaba Vitinha para poner por delante de nuevo al PSG. Una respuesta inmediata con un zapatazo desde la frontal para sorprender y batir a Joan García, que pidió un fuera de juego posicional que no lo había.

No le dio tiempo al Barça a encajar el golpe cuando acto seguido llegó el último y definitivo gol del encuentro, en esta ocasión obra de Fabián Ruiz. Centro de Achraf al segundo palo, donde encontró el remate a placer y a puerta vacía del de Los Palacios. El partido estaba sentenciado.

Es un 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨. Por el control. Por la carrera. Por la definición. ✨ El tanto de Lamine Yamal ante el PSG. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/GNuKxVBiNZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Tuvo que ser el Paris Saint-Germain quien le hiciese experimentar al Barça el amargo sabor de la derrota por primera vez esta temporada. Los de Luis Enrique mantienen su pleno de victorias en Champions mientras que el conjunto azulgrana, a la derrota se le suma la lesión de Dani Olmo a cinco días del Clásico ante el Real Madrid.

Ficha técnica del partido:

4 - PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi, m.59), Pacho, Lucas Hernandez (Zaïre-Emery, m.78); Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Doué (Mayulu, m.78), Dembélé (Ferran Torres, m. 20), Kvaratskhelia (Akliouche, m.59)

2 - Barcelona: Joao García; Espart (Balde, m.74), Cubarsi, Martín, Cancelo; Pedri (Gavi, m.60), Bernal (Rodri, m.60), Olmo (Fermín, m.27); Lamine Yamal, Raphinha (Adeyemi, m.60), Gordon.

Goles: 1-0, m.38: Doué; 1-1, m.55: Xavi Espart; 2-1, m.74: Lucas Hernández; 2-2, m.79: Lamine Yamal; 3-2, m.81: Vitinha; 4-2, m.86: Fabián Ruiz

Árbitro: Michael Oliver (ING), amonestó a Joao Cancelo (17).

Incidencias: Encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores, unos 2.000 de ellos en la grada del Barcelona.