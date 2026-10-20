Luis Enrique y Hansi Flick se saludan la temporada pasada en Montjuïc .

Flick y Luis Enrique vuelven a cruzarse en una París convulsionada: un duelo de Champions con aroma a final

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Hay partidos que permiten medir mucho más que el estado de forma de un equipo. El París Saint-Germain-Barça es uno de ellos. En el Parque de los Príncipes se enfrentarán dos de los proyectos futbolísticos más reconocibles de Europa, dirigidos por Luis Enrique y Hansi Flick.

Dos entrenadores que comparten una convicción: el balón es una herramienta para atacar, presionar y someter al rival. La diferencia estará en quién consiga convertir esa coincidencia filosófica en una ventaja.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga, llega con aroma a final anticipada. No tanto por su trascendencia en la clasificación, como por lo que representa para dos aspirantes a la 'Orejona'.

Flick lo definió como "una buena prueba para ver dónde estamos", mientras que Luis Enrique rechazó la etiqueta de final, aunque reconoció que ambos conjuntos figuran entre los favoritos.

El alemán, además, no escatimó elogios hacia el campeón europeo: "Si habéis visto los últimos dos años, es el mejor equipo del mundo".

El conjunto parisino ha alcanzado una madurez colectiva que le permite modificar su respuesta durante los encuentros sin renunciar a su identidad. Y es precisamente esa capacidad de adaptación la que deberá poner a prueba el Barça.

Una batalla por ganar la presión

La primera gran disputa se librará en la salida de balón. Ambos equipos quieren recuperar arriba, reducir el tiempo de decisión del contrario y mantener el juego lejos de su propia portería.

Cuando dos conjuntos persiguen el mismo objetivo, superar la primera línea de presión puede abrir un escenario especialmente favorable para el ataque.

El PSG tratará de orientar la circulación azulgrana hacia zonas en las que pueda encerrar al poseedor y dificultar sus conexiones interiores. Para el Barça, la respuesta exigirá precisión en los primeros pases, apoyos cercanos y capacidad para encontrar a sus centrocampistas entre líneas.

Hansi Flick habla con Lamine Yamal. EFE

Flick conoce el peligro. "Lo importante será no cometer errores, ya que el PSG es muy preciso", advirtió. Su equipo necesita conservar el balón, pero no puede confundir posesión con control: moverlo sin encontrar ventajas podría facilitar que los parisinos recuperen y ataquen con espacios.

La presión azulgrana también tendrá consecuencias. Si el Barça consigue impedir que el PSG avance con comodidad, podrá obligarlo a jugar en largo y disputar segundas jugadas.

Lamine, la clave

En ese tablero, Lamine Yamal representa una amenaza capaz de alterar cualquier planteamiento. Su capacidad para recibir abierto, encarar y generar superioridades obliga al adversario a decidir entre proteger la banda, cerrar el camino hacia el área o arriesgarse a dejar espacios en otras zonas.

Luis Enrique resumió su estrategia con una frase reveladora: "La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón". No se trata únicamente de una declaración sobre la posesión, sino de reconocer que defender durante largos periodos ante un futbolista de ese nivel multiplica las posibilidades de cometer errores.

La ausencia de Nuno Mendes añade una dificultad al plan parisino. El lateral portugués es una pieza importante para contener a los atacantes exteriores y su baja obliga al PSG a reorganizar las ayudas.

La solución no dependerá exclusivamente del defensor que ocupe su posición: el extremo deberá colaborar, el centrocampista cercano tendrá que cerrar espacios y la línea defensiva necesitará coordinar sus coberturas.

El Barça, por su parte, debe evitar que su estrella reciba siempre en inferioridad. Atraer rivales hacia un costado y cambiar rápidamente la orientación del juego puede abrir pasillos para el extremo o liberar a sus compañeros. Raphinha, si es titular como apuntó Flick, ofrecerá otra vía para atacar la profundidad y castigar una defensa adelantada.

La línea alta del Barça es una de las señas de identidad del equipo alemán, pero también su principal fuente de riesgo ante un rival con capacidad para atacar los espacios. Si la presión inicial no funciona, los centrales pueden quedar expuestos a carreras largas y duelos abiertos.

Ferran Torres y Dembelé celebran un gol en la victoria del PSG ante el Estrasburgo. Reuters

La ausencia de Jules Koundé y Eric García, lesionados ante el Betis, complica el plan de partido. Defender más atrás puede proteger a los centrales, pero también alejar al Barça de su mejor versión: la presión tras pérdida y la capacidad de instalarse en campo contrario.

El centro del campo será decisivo para equilibrar esa apuesta. La clave no consistirá en acumular pases, sino en elegir cuándo acelerar y cuándo protegerse con el balón. Ahí deben dar un paso adelante Pedri y Rodri.

Una capital en tensión

El contexto de París añade una dimensión extraordinaria a la cita. Los disturbios del fin de semana, con enfrentamientos policiales, saqueos y centenares de detenciones en distintas ciudades francesas, han llevado a reforzar la vigilancia.

Según Le Parisien, el domingo se registraron 108 detenciones en la capital, mientras que talkSPORT ha informado de medidas especiales de seguridad alrededor del Parque de los Príncipes.

Por ahora, el encuentro se mantiene y no se ha anunciado ningún aplazamiento. Las restricciones de circulación, los controles y los perímetros de seguridad podrían complicar la llegada de los aficionados, aunque no hay indicios confirmados de que vayan a alterar el desarrollo deportivo.

Disturbios en francia y declaraciones de Manuel Macron

Luis Enrique evitó profundizar en la situación social y centró su atención en el terreno de juego. "No soy la persona para hablar de este tema. Estoy aquí para hablar de fútbol", señaló.

Su postura refleja también la necesidad de mantener al equipo al margen de un ambiente que, sin duda, exige prudencia y una organización rigurosa.

El desenlace dependerá, en última instancia, de qué equipo consiga imponer sus condiciones. El PSG buscará convertir su presión y su movilidad en dominio territorial; el Barça necesitará superar esa primera barrera y aprovechar los espacios que aparezcan.

Dos estilos que se reconocen, dos entrenadores que se admiran y una batalla en la que cada pérdida puede tener consecuencias.