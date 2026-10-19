Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

Cristiano Ronaldo, suspendido con 30 días sin poder ser convocado con Portugal y una multa de 255 euros

La Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación de fútbol de Portugal (FPF) ha hecho oficial el castigo al que se tiene que someter Cristiano Ronaldo después de haber abandonado la concentración de la selección durante la Nations League.

El astro portugués ha recibido una sanción de 30 días sin poder vestir los colores de la selección portuguesa y una multa de 255 euros.

El reglamento interno de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) contemplaba medidas disciplinarias ante la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración durante el parón internacional sin autorización.

Una conducta que no ha quedado sin consecuencias para el delantero de Madeira. Como sanción, Cristiano se perderá la próxima ventana internacional de noviembre.

Su posible regreso queda ahora condicionado a la evolución de su relación con el seleccionador, Jorge Jesus, y a la voluntad de ambas partes de reconducir la situación de cara a los cuartos de final de la Nations League, una fase para la que Portugal ya tiene asegurada su presencia.

En la carta con la que explicó lo sucedido a Jorge Jesus, Cristiano ya mostró su disposición a aceptar una sanción por su decisión de abandonar la concentración. Finalmente, el castigo le impedirá vestir la camiseta de Portugal durante 30 días, tras los cuales se abrirá un nuevo escenario.

Su vuelta no está garantizada y dependerá tanto de la decisión del seleccionador como de la predisposición del propio futbolista a reincorporarse al equipo bajo sus órdenes.

Cristiano Ronaldo, en el banquillo en el último partido de la selección de Portugal. EFE

La ventana internacional de noviembre, en la que Portugal se enfrentará a Dinamarca el día 14, podría marcar el momento del reencuentro. Para entonces, habrá que comprobar si las diferencias han quedado atrás y si Cristiano Ronaldo vuelve a entrar en los planes de la selección lusa.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, trabaja para acercar posturas con Cristiano Ronaldo y facilitar su regreso a la selección. El dirigente se mostró conciliador y destacó la voluntad de la federación y del seleccionador de recuperar al capitán luso lo antes posible.

"Este es un momento de tranquilidad, de serenidad. Todos estamos sentados a la mesa. Hay un gran deseo de recuperar a nuestro capitán. Lo que estamos presenciando en este momento es el deseo, en primer lugar, de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), de tener al capitán de vuelta con nosotros cuanto antes, un deseo que ya expresó nuestro seleccionador nacional, quien afirmó que, mientras esté en condiciones de jugar, contaremos con nuestro capitán", afirmó Proença durante un acto celebrado en Oporto.