Simeone pierde una pieza clave en el Atlético: Koke sufre una lesión muscular y su objetivo será jugar contra el Barça

Vuelven las malas noticias en el Atlético de Madrid, esta vez en forma de lesión. Koke sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y estará entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego. Un contratiempo que llega en un momento difícil de la temporada.

Los rojiblancos, que encadenan cinco victorias consecutivas, jugarán en apenas 10 días contra el Espanyol (en Cornellá), el Stuttgart (en Alemania) y recibirán al Deportivo de La Coruña en el Metropolitano; para visitar el Ciutat de Valencia el 31 de octubre antes de que lleguen los platos fuertes.

El 3 de noviembre, el Bayern de Múnich visitará la capital española en la cuarta jornada de la Champions, mientras que el 8 será el Barça de Flick quien se ponga en el camino de un Atlético de Madrid que deberá encontrar soluciones en la medular.

En principio, el objetivo que se han marcado tanto el jugador como el club es el regreso para el partido ante el conjunto azulgrana. A falta de saber el alcance final de la lesión de Koke, Simeone podría perder a un jugador clave en una parte crucial de la temporada.

Aunque el centro del campo ofrece alternativas para suplir la ausencia de Koke, la realidad es que la actual pareja titular, formada por Barrios y Cardoso, ya sufrió varias lesiones la pasada temporada. Hjulmand completa el cuarteto, aunque, tras comenzar el curso como titular, ha perdido protagonismo.

Una ausencia que se suma a la de El Cholo, que también ha perdido a su capitán y que este martes recibió el cariño de la afición tras el fallecimiento de su madre.

Oportunidad para Hjulmand

Si ante el Manchester United volvió a emerger la mejor versión de Johnny Cardoso, con mando, control y capacidad para potenciar el juego de Barrios, el estadounidense tampoco estará frente al Espanyol, después de perderse por indisposición las dos sesiones de entrenamiento posteriores al encuentro.

Dos bajas importantes que condicionan los planes del equipo y obligan a dosificar los esfuerzos de Barrios, en una apuesta por proteger su físico que, paradójicamente, puede llevarle a asumir una mayor carga de trabajo.

El duelo ante el Espanyol pone el foco en Hjulmand, que comenzó la temporada como titular, pero ha perdido su sitio ante la progresión de Cardoso. En ese escenario, Mendoza debe estar preparado para dar un paso al frente, después de quedarse sin minutos desde la tercera jornada, en Sevilla.

Hjulmand, durante el partido ante el Manchester United. Europa Press

Simeone ya advirtió de la exigencia que implica formar parte de un equipo de primer nivel: "Cuando estás en un equipo importante, se generan estas situaciones, en las que también tienes que estar preparado porque un día un entrenador te dice: 'Tenés que entrar'. Y no valen las excusas. El 'hace mucho que no juego', no. La realidad es entrenar".

La opción de situar a Llorente en el centro del campo completa el abanico de alternativas del Cholo para visitar el RCDE Stadium, un feudo que históricamente se le ha resistido.