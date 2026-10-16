Javier Tebas.

Javier Tebas. Europa Press Europa Press

Fútbol

El CSD estudia actuar de oficio por las declaraciones de Tebas al comparar al Real Madrid con la propaganda nazi

El presidente de LaLiga arremetió con el discurso del canal de televisión del club blanco, al que equiparó con "los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

Más información: Tebas cruza todos los límites al comparar al Real Madrid con la maquinaria propagandística de la Alemania nazi

C. Serrano / Agencias
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El Consejo Superior de Deportes (CSD) estudia actuar de oficio ante las manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), tras comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, según pudo saber la agencia EFE.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece a su juicio contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

En su escrito público, el presidente de la patronal situó en el centro de su diana a los contenidos audiovisuales de la entidad madrileña, manifestando con tono despectivo que "la dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Realmadrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos".

Lejos de ceñir sus discrepancias a un debate sobre criterios arbitrales o quejas horarias, Tebas decidió cruzar una línea roja al equiparar la línea editorial del canal de televisión con el aparato totalitario de Joseph Goebbels: "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

Aunque el dirigente intentó matizar de inmediato su aseveración puntualizando que "la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", la utilización del nazismo como arma arrojadiza resulta absolutamente incompatible con la dimensión del cargo que ostenta.

Javier Tebas, en un acto.

Poco después, el Real Madrid respondió exigiendo la "dimisión inmediata" de Tebas "como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", y lo calificó como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", según explicó en un comunicado en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno"

Miguel Ángel Galán pide su inhabilitación

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha denunciado a Javier Tebas y ha solicitado al Consejo Superior de Deportes "que formule petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte para la incoación de expediente disciplinario por las infracciones indicadas".

Además de pedir que se requiera a LaLiga la entrega de sus estatutos y normativa disciplinaria vigentes, así como información sobre las medidas adoptadas en relación con los hechos denunciados.

Asimismo, pide que se sancione a Tebas con la destitución de su cargo y la inhabilitación para ocupar puestos en la organización deportiva.

Miguel Ángel Galán también ha reclamado que se le informe del desarrollo del procedimiento y de la resolución que se adopte. Además, insta al Consejo Superior de Deportes (CSD) a remitir al Tribunal Administrativo del Deporte seis denuncias pendientes de tramitación y otra presentada el 30 de septiembre de 2026.

En caso de no trasladarlas, solicita que el organismo dicte una resolución expresa y motivada que justifique su decisión.