El CSD estudia actuar de oficio por las declaraciones de Tebas al comparar al Real Madrid con la propaganda nazi

El Consejo Superior de Deportes (CSD) estudia actuar de oficio ante las manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), tras comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, según pudo saber la agencia EFE.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece a su juicio contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

En su escrito público, el presidente de la patronal situó en el centro de su diana a los contenidos audiovisuales de la entidad madrileña, manifestando con tono despectivo que "la dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Realmadrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos".

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

Lejos de ceñir sus discrepancias a un debate sobre criterios arbitrales o quejas horarias, Tebas decidió cruzar una línea roja al equiparar la línea editorial del canal de televisión con el aparato totalitario de Joseph Goebbels: "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

Aunque el dirigente intentó matizar de inmediato su aseveración puntualizando que "la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", la utilización del nazismo como arma arrojadiza resulta absolutamente incompatible con la dimensión del cargo que ostenta.

Poco después, el Real Madrid respondió exigiendo la "dimisión inmediata" de Tebas "como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", y lo calificó como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", según explicó en un comunicado en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno"

Miguel Ángel Galán pide su inhabilitación

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha denunciado a Javier Tebas y ha solicitado al Consejo Superior de Deportes "que formule petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte para la incoación de expediente disciplinario por las infracciones indicadas".

Además de pedir que se requiera a LaLiga la entrega de sus estatutos y normativa disciplinaria vigentes, así como información sobre las medidas adoptadas en relación con los hechos denunciados.

Asimismo, pide que se sancione a Tebas con la destitución de su cargo y la inhabilitación para ocupar puestos en la organización deportiva.

Miguel Ángel Galán también ha reclamado que se le informe del desarrollo del procedimiento y de la resolución que se adopte. Además, insta al Consejo Superior de Deportes (CSD) a remitir al Tribunal Administrativo del Deporte seis denuncias pendientes de tramitación y otra presentada el 30 de septiembre de 2026.

En caso de no trasladarlas, solicita que el organismo dicte una resolución expresa y motivada que justifique su decisión.