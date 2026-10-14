El Real Madrid se apunta otra noche épica en Europa para remontar en el último minuto a la Roma

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Real Madrid

Experto en voltear situaciones muy adversas, el Real Madrid ha vuelto a hacer de las suyas en la Champions League. El conjunto blanco se llevó un importantísimo a la vez que épico triunfo en el Olímpico tras remontar un 3-1 en cuestión de siete minutos [Narración y estadísticas del partido: Roma 3-4 Real Madrid].

Cuando todo estaba perdido, el equipo madridista se rebeló. A merced de la Roma durante gran parte de la primera mitad y en el inicio de la segunda, consiguió darle la vuelta al marcador gracias a la segunda unidad.

Metió Mourinho a Arda Güler, Endrick, Carlos Espí y Bernardo Silva en busca del milagro y vaya si lo obró. El delantero español y el brasileño fueron los artífices de pasar del 3-1 al 3-3, mientras que Rüdiger, a balón parado puso el broche.

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒎𝒊𝒍𝒂𝒈𝒓𝒐 para las vitrinas madridistas en Europa. 🤯 Rudiger pone el 3-4 y sella la remontada blanca en Roma con tres goles en menos de diez minutos. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/jbyeB0CIIw — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Es la segunda jornada de la fase liga y ya reconoció Mourinho el martes en rueda de prensa que aún no sienten la presión de la Champions. "La presión nos la ponemos nosotros mismos", pero lo cierto es que tal y como entró el Real Madrid al partido, la relajación se apoderó del conjunto blanco.

La Roma pasó por encima de su rival hasta el ecuador de la primera mitad, cuando Mbappé replicó el golazo de Marten De Roon. Hasta entonces, el equipo madridista se encontró con muchas dificultades para sacar el balón jugado e incluso para salir de su propio campo.

Un Madrid a merced de la 'Loba'

Las pérdidas en tres cuartos brindaban al conjunto romanista el mejor arma para desplegar el fútbol directo que acostumbran y así llegaron el vendaval de ocasiones que Courtois se encargó de frenar. Todos los remates a puerta se estrellaban con el muro belga, excepto uno... y contó con la diosa fortuna.

El primer aviso llegó en el minuto 1 de partido por medio de Soulé. El zurdazo del extremo argentino se marchó cerca del palo. Tan solo tres minutos después, llegó el paradón marca de la casa de Courtois.

Se encontró Mario Hermoso un balón muerto en el interior del área, tiró un amago y buscó un zurdazo ajustado al palo largo, topándose con una monumental mano del portero belga. Al Madrid le tocaba aguantar el chaparrón.

🤯 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨́𝐧 tempranero de Thibaut. Mario Hermoso sacó un disparo ajustadísimo y Courtois tuvo que aparecer en el minuto 3 de partido. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/oVMrnSwB8W — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Quisieron los hombres de Mourinho rebajar el ritmo infernal con el que la Roma había empezado el partido, pero no lo consiguieron. El plan se basó en estar replegados atrás, herméticos para salir reactivos a la contra; mientras los de Gasperini seguían muy enchufados.

La sensación que se transmitía era que el gol del equipo italiano era cuestión de tiempo y en el 20' se abrió el marcador. Robó Dybala ante Tchouaméni, avanzó Malen con balón y finalizó De Roon con un derechazo tremendo desde la frontal, que tocó en Malen en la trayectoria, superando así a Courtois.

En cuestión de dos minutos se pudo pasar del 1-0 al 2-0. Pérdida de Mbappé en campo propio que intentó castigar el delantero neerlandés, pero Courtois, en apuros porque se le escapó el balón y terminó salvando la papeleta sobre la misma línea, evitó el segundo.

El sufrimiento del Real Madrid persistía, incapaz de plantar cara a la Roma; aunque en el momento de mayor dificultad emergió la figura de Mbappé.

Falló Mario Hermoso a la hora de medir, avanzó el francés con balón y se sacó un derechazo que, al igual que el tanto de la Roma, ayudó a desviar la trayectoria y superar la estirada de Gollini. Con 1-1, el encuentro volvía a empezar.

No obstante, la tendencia ya había cambiado. El conjunto blanco, especialista en voltear situaciones, puso contra las cuerdas a su rival primero con un disparo de Cucurella que se fue rozando el palo y después con Bellingham.

Ataque veloz del Real Madrid, finalizando con un pase atrás de Vinicius para la llegada del inglés libre de marca, pero su zurdazo salió mordido y cerca del palo largo. Se lamentaron todos los jugadores madridistas, porque en la última ocasión de la primera parte perdonaron el 1-2.

Contra las cuerdas

Empezó la segunda mitad igual que había comenzado la primera, con la Roma volcada en ataque provocando los errores en la salida del balón de un Real Madrid completamente partido.

Sin embargo, el gol del equipo local, a diferencia de lo sucedido en el primer acto, no se haría esperar. Error garrafal de Vinicius en un intento de tacón en la medular, que provocó el ataque de la 'Loba'. Filtró Rodrigo Mora para la incursión en el área de Malen, que se sacó un disparo que desvió Valverde y generó que no llegara Courtois a taparlo.

El naufragio no había hecho nada más que comenzar. Seis minutos después, en el 56, cuando aún no se había llegado a la hora de juego, de nuevo Malen castigó la relajación de un equipo que no mostró carácter.

Vinicius no acierta con el pase y Donyell Malen convierte el segundo de la AS Roma ante el Real Madrid de Mourinho. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/4hSovubxCN — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Recibió el neerlandés a la espalda de la defensa y selló su doblete en el mano a mano con Courtois. No subió al marcador en una primera instancia porque el línea levantó el banderín señalando fuera de juego, aunque el VAR le acabó dando validez.

Cuando ya parecía demasiado tarde y el partido se había puesto cuesta arriba, Mourinho rectificó y apostó por una disposición más lógica: Güler entró en escena, Valverde pasó al lateral -una posición en la que probablemente se le verá con frecuencia- y Endrick se instaló en la banda derecha.

Después, el portugués recurrió a sus últimas cambios, con Bernardo Silva y Espí sobre el campo. Fue entonces cuando emergió un equipo con galones europeos, capaz de protagonizar una remontada épica hasta rescatar el empate.

De perder 3-1 en el 82' a marcar el 3-3 en el 85'. 💥 Un testarazo de Endrick sella el empate de un Real Madrid que busca la épica en Roma. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/KetFAgTLrx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

Después de unos minutos de completo aturdimiento, Mbappé quiso liderar el despertar del Real Madrid. En la primera, el zurdazo del francés se topó con el pie de Gollini; en la segunda, el potente disparo buscando la escuadra del palo corto se encontró de nuevo con el portero de la Roma.

Las ocasiones no cesaron y el 3-2 tuvo su firma. Mano a mano ante el italiano, a quien regateó para marcar a portería vacía. No obstante, el galo estaba en posición incorrecta.

La tensión dio paso a la euforia. Endrick revolucionó el ataque, ofreciendo mucho más que quien ocupaba anteriormente su posición. La Roma comenzó a dar pasos atrás y a conceder saques de esquina, una circunstancia que aprovechó Arda Güler con su precisa zurda para desencadenar tres acciones decisivas.

Rüdiger culmina la remontada del Real Madrid ante la Roma. Reuters

La primera nació desde el costado derecho: Endrick prolongó el envío y Espí apareció para culminar la jugada. El tanto fue invalidado inicialmente, aunque finalmente se comprobó que no había fuera de juego. En el segundo córner, Endrick conectó un potente remate de cabeza, impulsado por su extraordinario salto.

El tercer golpe llegó prácticamente sobre el pitido final, con un centro cerrado que Rüdiger empujó a la red desde el área pequeña. Un triunfo inesperado que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Ficha técnica del partido:

3 – Roma: Gollini; Mancini (Balerdi, m.63), Ndicka, Mario Hermoso (Koulierakis, m.81); Nahuel Molina, De Roon, Koné (Pisilli, m.17), Wesley; Dybala (Mora, m.46), Soulè (Pellegrini, m.63), Malen.

4 – Real Madrid: Courtois; Dumfries (Guler, m.59), Konaté, Rüdiger, Cucurella (Carreras, m.78); Tchouaméni (Silva, m.70), Valverde, Bellingham; Diomande (Espi, m.78), Vinicius (Endrick, m.59), Mbappé.

Goles: 1-0, De Roon (m.20); 1-1, Mbappé (m.25); 2-1, Malen (m.51); 3-1, Malen (m.57); 3-2, Espi (m.83); 3-3, Endrick (m.85); 3-4, Rüdiger (m.90).

Árbitro: François Letexier (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Mancini (m.60), Wesley (m.70) y Pellegrini (m.89) por parte del Roma, y a Carreras (m.95) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Roma ante 64.256 espectadores.