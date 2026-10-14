Mourinho carga contra el Comité tras la sanción a Vinicius: "Lo hacen dos horas antes de un partido importante"

Si el martes en rueda de prensa se mordió la lengua, minutos antes de dar comienzo el partido ante la Roma no lo ha hecho. Mourinho ha mostrado su indignación con el momento en el que se ha hecho público: a falta de poco más de hora y media para el inicio del partido en el Olímpico.

"Pienso que la pregunta es al Comité por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento, si me haces esta pregunta es seguramente porque piensas que le puede afectar, deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana o mañana por la mañana, por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, que es un equipo español", manifestó el portugués en el micrófono de Movistar.

Mourinho evitó valorar si el castigo podía afectar al equipo y remitió la cuestión al Comité. Vinicius, sancionado cuatro partidos, se perderá los encuentros ante el Sevilla, el Barça, el Racing de Santander y el Valencia, estos tres últimos fuera del Bernabéu.

"Habría que preguntar al Comité por qué hace pública la sanción a Vinicius dos horas antes del partido de hoy. Que no olvide que el Real Madrid es un equipo español". ‼️José Mourinho, sobre la sanción al brasileño. #UCL #LaCasaDelFútbol @Rsierraplus https://t.co/PgYYkPLVZ7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 14, 2026

La sanción se conoció mientras Real Madrid TV estaba analizando la previa del partido contra la Roma. "Ahora lo de Vinícius, pues nada, es la guerra", arrancó el alegato. Las críticas de la televisión del club no se quedaron en el estamento arbitral, sino que apuntaron directamente a las altas esferas del fútbol español.

Desde el plató de RMTV, los comunicadores cargaron de forma explícita contra los medios de comunicación, a los que acusaron de estar "muchos de ellos subvencionados por el señor Tebas". Además, recuperaron una vieja reivindicación de Florentino Pérez sobre el destino y la cuantía de esas ayudas.

Con un tono marcadamente irónico, se preguntaron si los medios que reciben esas subvenciones son los mismos que señalan de forma recurrente que "el Madrid juega mal", mientras, según su argumento, pasan por alto la supuesta campaña institucional contra el equipo.

La intervención concluyó con una queja sobre el contexto en el que compite el conjunto blanco: "contra todo eso tiene que luchar este equipo en la competición española... Allí es otra película".

Hartos del arbitraje español

La televisión del Real Madrid volvió a poner el foco en las diferencias que, a su juicio, existen entre el arbitraje español y el europeo.

Desde RMTV defendieron que Vinícius recibe un trato distinto en las competiciones continentales, donde, según denunciaron, "las entradas a Vinícius no son como en la competición española y, cuando lo son, son debidamente castigadas".

Una diferencia que vincularon con la ausencia de tendencias arbitrales bajo el paraguas de la UEFA: "aquí no hay tendencias".

Las críticas también alcanzaron al colectivo arbitral español. Los comunicadores cuestionaron, con ironía, qué ocurriría si los colegiados nacionales pudieran dirigir los partidos del Madrid en Europa. "Solo habría faltado que árbitros españoles pudieran arbitrar al conjunto madridista en esta competición... sería tremendo", comentaron.

La intervención concluyó con una nueva denuncia sobre la supuesta falta de protección al brasileño, al considerar que Vinícius está "poco protegido en comparación con cómo se protege a otras estrellas".

Para cerrar, RMTV puso el foco en el Barcelona con una última comparación: "Yo no me imagino algo así en Can Barça".