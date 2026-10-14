El Comité de Disciplina sanciona al Rayo con el cierre parcial del estadio de Vallecas y una multa de 6.000 euros

Los incidentes durante el Rayo-Athletic, suspendido por el lanzamiento de aviones de papel y pequeñas pelotas de goma en señal de protesta contra el presidente del club franjirrojo, ya tienen consecuencias.

El Comité de Disciplina Deportiva de la RFEF ha sancionado al Rayo con el cierre parcial del estadio de Vallecas durante un partido. La medida afectará a la zona del fondo, que permanecerá vacía en el encuentro ante el Elche. Además, el club deberá pagar una multa de 6.000 euros.

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