Los culés ya suman diez victorias en diez partidos en lo que va de temporada y esperan al PSG y al Real Madrid.

Un Barça de '10' pasa del susto a apabullar al ritmo de Lamine y vuelve de Estambul con otra victoria bajo el brazo

Galatasaray

Barcelona

El Barça sigue a lo suyo y ya suma diez de diez en victorias en este inicio de temporada. No solo sobrevivió al infierno turco del Galatasaray, sino que acabó dando un baño al equipo de Estambul al ritmo que marcó Lamine Yamal. [Narración y estadísticas: Galatasaray 1-4 Barcelona]

Se adelantó el Galatasaray y hasta se vio 2-0 arriba, pero le anularon un gol por fuera de juego. Cancelo aplacó los nervios con el empate justo antes del descanso y Lamine, a la vuelta de vestuarios, puso el turbo y cambió el rumbo del partido.

Con dos asistencias e iniciando la jugada del 1-4, Lamine estuvo siempre ahí. Solo le faltó su gol. Los que marcaron fueron Fermín, Gordon y Adeyemi. El Barça sigue ganando y apabullando a sus rivales justo cuando PSG y Real Madrid se acercan en el calendario.

Sin Raphinha, quien mantiene reposo en Barcelona tras llegar con problemas musculares el parón de selecciones con Brasil por precaución, Flick innovó en su once: alineó juntos a Dani Olmo y Fermín, con el primero de ellos más adelantado, acompañando en ataque a Lamine Yamal y Gordon.

La ausencia del brasileño se iba a notar. Porque el Barça dominó de inicio, a pesar de la presión ejercida por el infierno turco del Rams Park, pero sin la determinación que da su máximo goleador -Raphinha suma 14 goles y 3 asistencias en 8 partidos-.

Los minutos de zozobra

Esas buenas sensaciones se fueron disipando sin el gol, y el Galatasaray encontró su oportunidad. Antes de que se cumpliera la primera media hora, en el minuto 28, una acción rápida inicia en la portería de Cakir abriría la lata.

Se trató de una contra dirigida por el explosivo Rafa Leao, que dejó atrás a Eric García. Quien finalizó, desde la frontal, fue el ruso Batrakov -con la inestimable ayuda de la puntera de Cancelo, para despistar a Joan García-.

El 1-0 encendió aún más a la afición turca y llegaron minutos de zozobra para el equipo azulgrana. Tanto que se llegó a ver dos goles abajo. Solo seis minutos más tarde del gol de Batrakov, un córner hizo al Barça ver las orejas al lobo.

No saltó Cubarsí y el nigeriano Osimhen remató de cabeza. Tuvo que meter la pierna Baris para acabar la jugada en gol y, momentáneamente, poner al Galatasaray 2-0 arriba. El VAR, sin embargo, iba a tener la última palabra, anulando el tanto por fuera de juego del autor del mismo.

Suspiró de alivio Flick, que vería peligrar la racha de victorias, y seguro que lo hizo aún más cuando Cancelo devolvió el empate al marcador. Fue cuando ya asomaba el descanso, en el minuto 43, tras aprovecharse de un barullo para hacer el 1-1. Cayó Lamine en la frontal, y cuando parecía que se iba a pitar falta, Olmo metió la bota y habilitó a su compañero para encarar la portería.

Con el empate se marchó el partido al descanso. Bajón en el lado de los turcos, que llegaron a verse poniendo contra las cuerdas al líder de La Liga, y esperanza en el Barça tras sobrevivir a los minutos de mayor apuro de lo que va de temporada.

Lamine cambió el partido

No hizo cambios en el entretiempo Flick, sino que el cambio lo dio Lamine Yamal. El '10' del Barça, apagado en la primera mitad, decidió que el partido del 'Galata' acababa ahí. Cogió el timón y puso a todos a jugar.

El Barça salió bien a la segunda mitad y Gordon dio el primer aviso tras perdonar en boca de gol. Fue Lamine quien le cedió la ocasión y fue Lamine quien, tres minutos después (50'), puso un centro perfecto para superar la línea defensiva y hacer que Fermín solo tuviera que poner la cabeza para marcar.

Se puso por delante el cuadro azulgrana -hoy de morado- y el tono del partido cambió por completo. El dominio culé pasó a ser absoluto y en cuestión de otros tres minutos, Gordon hizo el 1-3. Lamine, otra vez en la fotografía del gol, se permitió un lujo ante Elmali y, con fortuna, un rebote le cayó sobre la línea de fondo. Estuvo rápido de cabeza el de Mataró y vio al inglés, quien -pese a tener un disparo complicado- la metió por el palo del portero.

Abatido el Galatasaray, Flick lucía mucho más tranquilo y empezó con los cambios metiendo a Gabriel Jesus y Adeyemi por Olmo y Gordon. Justamente, el brasileño y el alemán iban a ser los protagonistas en un par de jugadas del 1-4.

En el minuto 65, otra acción que arrancó de Lamine Yamal y una diagonal de las suyas, abrió la brecha en el marcador. Le salía todo al Barça, ya que la pifió primero Gabriel Jesus con un mal control, que a su vez habilitó a un Adeyemi libre de marca. El ex del Dortmund solo tuvo que definir con precisión con la zurda para, ahora sí, sentenciar el partido.

Flick siguió moviendo el banquillo -entraron Koundé, Bernal y Gavi- y mantuvo a Lamine en el campo. Al '10' le quedaba la guinda: bien marcar o bien firmar el hat-trick de asistencias. Lo seguiría buscando hasta el final, pero se le quedaría la espinita.

El Barça duerme líder en Europa tras esta victoria y manda un mensaje al resto del continente. Porque ha demostrado saber sobrevivir a un mal momento y acabar apagando el infierno en la casa del Galatasaray. Ya van diez victorias seguidas.