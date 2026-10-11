Vinicius, entre las disculpas y el hartazgo por el doble rasero arbitral: "Perdón a mi equipo y a la afición"

Vinicius se debate entre el perdón y el hartazgo. Esos dos polos opuestos son precisamente los que demostró el futbolista brasileño en sus redes sociales después de su sonada expulsión en el partido ante el Villarreal.

El delantero protagonizó la polémica de la jornada. Tirón de pelos a Saliba, el jugador del Villarreal, en el inicio de una jugada que terminó en gol y que Díaz de Mera, en un principio, dio por válido.

Sin embargo, desde el VAR llamaron al colegiado para advertir de lo sucedido en el nacimiento de esa acción, lo que hizo que el colegiado cambiara la decisión, anulara el gol y expulsara con tarjeta roja directa al futbolista brasileño. Bien ejecutada por el reglamento, pero una gota más que se acumula en el vaso de los arbitrajes discutibles especialmente después de lo sucedido en el derbi madrileño.

Díaz de Mera expulsa a Vinicius. REUTERS

Una expulsión acorde a las normas y que, por su primer mensaje en las redes sociales, Vinicius acató como un error propio que no debía haber cometido. "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y a la afición", publicó en un escueto texto acompañado de una foto suya de celebración del gol posteriormente anulado.

Sin embargo, acto seguido 'Vini' fue un poco más allá y mostró su versión más crítica. Compartió un mensaje de una cuenta fan suya que contaba con hasta ocho imágenes de otras acciones polémicas de los últimos años sufridas por Vinicius y que, sin embargo, no tuvieron un castigo tan severo.

Una acción de Balliu por detrás en un partido contra el Rayo Vallecano, alguna entrada de Maffeo con el Mallorca, la patada de Cala por la espalda con Vinicius en el suelo, una entrada arriba de Olasagasti con la Real Sociedad... Episodios que el propio Vinicius quiso resaltar y poner de relieve para constatar, a su juicio, un trato desigual de los árbitros contra él.

Vinicius, sin Clásico

No está siendo la temporada más fácil para Vinicius. Pese a que este pasado verano renovó su contrato con el Real Madrid después de un largo culebrón, el brasileño sigue sin resultar definitivo desde hace demasiado tiempo.

Contra el Villarreal fue suplente para dejar su lugar a un Diomande que aprovechó la oportunidad para marcar el gol de la victoria ante el Villarreal.

Ahora, Vinicius se enfrenta a una sanción de entre dos y tres partidos después de lo reflejado por Díaz de Mera en el acta del encuentro tras la expulsión.

"Después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", escribió Díaz de Mera.

Esta última parte, la de no haber podido apreciar ningún descalificativo que le podría haber propinado Vinicius, le salvaría de una posible sanción todavía mayor.