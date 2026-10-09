Mourinho: "¿Mbappé? Una disco que no era disco, luego la bici en Suiza que era un hotel... lo que se ha montado es algo ridículo"

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Liga de este sábado 10 octubre contra el Villarreal.

El técnico portugués quiso salir en defensa de Mbappé después de todo el revuelo generado tras su paseo en bicicleta y sus días libres en París calificando la polémica como algo "ridículo".

Mourinho cerró filas con su plantilla. Pidió "justicia" al Bernabéu y aseguró que los futbolistas que jueguen o estén en el banquillo será porque son buenos profesionales las 24 horas del día.

También hizo hincapié en las dificultades para preparar el partido, pero afirmó haber trabajado mucho en los despachos durante el parón para sacar la mejor versión de su Real Madrid.

Juicio a Mbappé

"Si pasa eso para vosotros, no lo digo en nadie en particular, será una victoria. De hecho en las últimas semanas yo pensaba que tenía casos suficientes reales en el mundo del fútbol... pero parece que no ha sido suficiente".

"Ni casos gigantes como el City, la difícil situación de mi país de Cristiano con su entrenador. Tantos casos que podrían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo". "¿Exagerado? Es ridículo".

Juicio extradeportivo a Mbappé

"Para mí, un jugador lo es 24 horas. Algo importante o negativo que haga a nivel privado, tiene siempre alguna repercusión. Yo defiendo siempre que un jugador será siempre un ser humano. Un hombre de poderse equivocar, pero tener el sentido de responsabilidad".

"Yo, honestamente, no estoy aquí en España desde hace 13 años. Me conocéis, No miento. Puedo intentar escapar, ser inteligente y escapar de alguna cuestión más complicada, pero mentir, no miento. A todos los niveles. Si me preguntáis quien va a jugar de titular, no te lo diré, pero no te diré que no va a jugar y luego, juega".

"En este periodo, los jugadores han sido ejemplares. Hemos trabajado para que ellos tuvieran situación sin dudas en relación a sus selecciones, cuando tener tiempo libre. Estaba todo perfectamente definido. Todos han cumplido. Los lesionados vienen inmediatamente a Valdebebas".

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid Reuters

"Tienen sus diagnósticos, planes de recuperación... La gente como Arda, que estaba sancionado para el cuarto partido, yo le he dado dos días libres no programados. La gente con lesiones importantes, han estado cada día aquí. Valverde, Konaté".

"Mbappé ha estado aquí, ha tenido diagnóstico. Ha ido a una consulta externa porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre diagnósticos. Plan de recuperación que no tenéis que saber al detalle. Y después, es el campo de la búsqueda de problemas".

"No ha sido suficiente los verdaderos problemas que el fútbol ha tenido este par de semanas y hay búsqueda de problemas. Primero, la discoteca que no era discoteca. Porque era un local para un evento privado de la semana de la moda de París".

"Luego, la bicicleta en Suiza donde era un hotel de pequeñas casas. Eran bicicletas para moverse a zonas comunes en un hotel de tranquilidad. Y parece que estaba haciendo la Vuelta a Suiza. Luego, el pobre Huijsen que estaba parado delante de la casa de Pitarch y estaba mandando un mensaje y pasó a ser casi un criminal que estaba en la autopista a 200 mandando mensajes".

"Yo toco madera, porque el fútbol es fútbol. Yo os doy la historia. Es la primera vez que llega el Madrid en 10 años a mitad de octubre sin lesionados. Son lesionados de la temporada pasada. Es la primera vez. Es una buena historia, pero no os gusta".

Cambios en el segundo tramo de temporada

Nosotros hemos estado aquí y cuando tienes poco trabajo efectivo de campo, tienes mucho más tiempo para analizar cada detalle. Hemos encontrado en este primer periodo, muchísimas cosas buenas y cosas que mejorar. No significa que se tenga que cambiar drásticamente. Necesitas trabajo para eso y tiempo.

"Yo no puedo llegar con 1 o 2 días y decir “vamos a empezar a jugar con 5 atrás, cuatro en el medio, cambiar al lateral". No puedes. Ayer, he leído algo curioso que en el Madrid no puede pasar. Mikel Arteta ha renovado su contrato. Ha dicho que estamos empezando y que hay mucho que hacer.

"El Real Madrid viene de un periodo complicadito. En el Real Madrid lo que para otros sería una situación normal... El Real Madrid tiene culpa. Porque gana tanto en los últimos 10 años y antes, que todo tiene una dimensión diferente".

"Necesitamos tiempo para mejorar cosas. Hay cosas que se mejoran haciendo ‘tic tic’ y lo estamos haciendo. Ayer trabajamos en estos aspectos. Tenemos cosas que mejorar. No me cierro en decir que el partido contra el Atlético deberíamos haber ganado porque tenía que haber sido 11 contra 9".

"Hay que buscar mejoras en cosas que está bajo nuestro control. A lo mejor, al ojo no clínico, mucha gente no será capaz de entenderlo. Pero intentaremos hacer ajustes para mejorar en algunos aspectos".

Diomande con Vinicius y Mbappé

"El Real Madrid puede jugar con cualquiera de la plantilla arriba. Tenemos mucha gente con calidad. No pueden jugar todos juntos. Si quieres cuatro atacantes pueden. Contra el Elche jugamos con seis los últimos minutos. Pero en una situación de equilibrio con riesgos controlados no podemos jugar con siete juntos. No podemos jugar con todos ellos".

Pitos en el Bernabéu

"Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo. Ser justo es ser inteligente. Leer entre líneas y entender dinámicas. Entender los objetivos".

Yo prometo que un jugador del Madrid no se comporte como jugador del Real Madrid y falle como jugador del Real Madrid, no cumpla con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no van a ver ese jugador en el banquillo".

"No van a poder pitarlo. Va a estar en casa. No le doy la oportunidad de sentarse en el banquillo. Mbappé va a jugar. Ni en el banquillo estará. Estoy seguro de que no ha fallado con sus obligaciones con el Real Madrid".

Cómo ha vivido el parón

"He estado dos tres días seguidos después del último partido intentando analizar los posibles detalles, para no encerrarme en lo obvio. Pero lo obvio que no está bajo mi control es que era un partido de once contra nueve. No me he querido cerrar a esto. Luego, he estado tres días fuera a ver a Londres y Portugal y luego, volví y he trabajado muchísimo".

Poco en campo y mucho aquí. He preparado en detalle la llegada. Unos llegan el martes, miércoles ,unos juegan, otro no, uno viene con jetlag, otro no ha dormido... Es complejo".

Mourinho, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal. EFE

"Estamos trabajando muy bien a nivel de organización. Podemos tener un lesionado en diez minutos, pero no tener lesionados no es una cosa que nosotros aquí dentro olvidamos. Muchas cosas han cambiado y lo estamos haciendo bien. Preparamos el futuro lo mejor que podemos".

Lesiones

"Fede es la duda. Militao no es duda, no va a estar. Pero viéndolo entrenar como entrena, nunca hemos entrenador cinco. Siempre 20. Hemos entrenado con chicos de la cantera. Alguna vez venía el Castilla, otras el C, otras el juvenil mezclados con chicos del Castilla y del C".

Si uno no sabe los problemas de Militao, le metes mañana. Yo bromeo con él y le digo “¿vas a jugar?”. Es mejor de lo que pensaba yo. No va a estar mañana, ni en Roma ni contra el Sevilla. Necesita un par de semanas. La historia clínica es muy pesada y hay que tener cuidado".

"Mendy entrenará en campo por primera vez con nosotros. Rodrygo está más lejos. Valverde, el problema ha llegado hasta hoy. Hoy decidiremos sobre mañana".