Pedro Rodríguez anuncia su retirada a los 39 años: adiós a otro de los campeones del mundo de 2010

El fútbol español despide a uno de sus atacantes más laureados y decisivos. Pedro Rodríguez ha confirmado de manera oficial su adiós a los terrenos de juego tras concluir su vínculo contractual en Italia y culminar más de dos décadas de trayectoria profesional en la élite europea.

A través de un emotivo comunicado compartido en sus perfiles institucionales, el delantero tinerfeño explicó los motivos que le han llevado a poner punto final a su carrera en activo:

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad".

Forjado en las categorías inferiores de La Masía, el atacante canario irrumpió con fuerza en el histórico Barcelona de Pep Guardiola.

Su dinamismo, lectura táctica y capacidad goleadora con ambas piernas lo convirtieron en una pieza indispensable de aquel equipo irrepetible, alcanzando la singular hazaña de marcar en seis competiciones oficiales distintas durante un mismo año natural.

Con el club azulgrana levantó todos los trofeos posibles, incluyendo tres Champions League y múltiples títulos ligueros, antes de trasladar su instinto competitivo al fútbol internacional.

En su paso por la Premier League conquistó la liga inglesa y la Europa League vistiendo la camiseta del Chelsea, para posteriormente afincarse en Roma, donde defendió con éxito los colores de la Roma y, durante cinco campañas, los de la Lazio hasta su último compromiso oficial.

Pedro Rodríguez, en su etapa en el Barça. EFE

En el ámbito internacional, Pedro fue protagonista fundamental en la época dorada de la selección española. Su descaro sobre el césped le valió la titularidad en las rondas decisivas del Mundial de Sudáfrica 2010, consagrándose campeón del mundo y sumando dos años más tarde la corona de la Eurocopa 2012.

El ocaso de los héroes de Johannesburgo

La decisión de Pedro estrecha todavía más el círculo de la legendaria plantilla que bordó la primera estrella en la camiseta nacional. De los 23 futbolistas que alcanzaron la gloria en Johannesburgo hace ya 16 años, la inmensa mayoría ha abandonado la práctica deportiva.

En la actualidad, únicamente tres integrantes de aquella expedición permanecen formalmente en activo: Sergio Ramos, Juan Mata y Raúl Albiol. Sin embargo, los tres futbolistas se encuentran sin equipo y sin disputar minutos competitivos, a la espera de resolver su futuro deportivo inmediato.

Con el adiós del atacante insular, el fútbol despide a un referente incansable cuya entrega, polivalencia y efectividad marcaron una época irrepetible en la historia del deporte español.