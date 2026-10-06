José Luis Sánchez, periodista: "Se está perdiendo el rumbo con Mbappé. Estamos haciendo un programa porque pasea en bici"

La difusión de unas imágenes de Kylian Mbappé montando en bicicleta durante su periodo de recuperación física ha desatado un intenso debate en el entorno del Real Madrid.

La controversia se centró en la conveniencia de esta actividad mientras el delantero galo se encuentra al margen de la dinámica grupal por problemas físicos, lo que provocó posturas encontradas este lunes en el plató de El Chiringuito.

El periodista José Luis Sánchez restó trascendencia a la grabación y criticó la magnitud del revuelo mediático originado alrededor del atacante: «No se está tirando por un acantilado, de verdad. Es que estamos perdiendo el rumbo. Estamos perdiendo el rumbo, es que parece deporte extremo lo que estamos hablando".

Para argumentar su postura, diferenció entre prácticas de alto riesgo y un simple paseo recreativo: "Que lo ha explicado Jaime [Astrain]: una cosa es que te vayas a hacer motocross, o que te tires en mountain bike, o que digas 'me voy a Navacerrada y me tiro hacia abajo', y otra cosa es ir como paseando en bici".

Por ello, censuró el excesivo foco puesto en el asunto: "O sea, yo creo que ya está bien. Estamos haciendo un programa porque se ha montado en una bici de paseo".

Una visión diametralmente opuesta expuso Josep Pedrerol, quien cuestionó la oportunidad del vídeo y los tiempos de reincorporación del futbolista a Valdebebas:

"Mourinho dice que el jugador no puede montar en bicicleta, pues Mbappé lo hace y lo publica en sus redes sociales. No se le ha visto en la ciudad deportiva en siete días y está recuperándose de una lesión. Hoy llega a Madrid a las 11.15 de la mañana con el equipo entrenando desde las 10.30. Lo ha intentado arreglar por la tarde entrenando en solitario. No digo que sea un pulso al Madrid, pero lo puede llegar a parecer".

Kylian Mbappé se lesiona con Francia. Reuters

El presentador advirtió de la creciente desconexión entre la grada y el atacante francés tras dos campañas marcadas por la escasez de títulos colectivos:

"El asunto Mbappé molesta al madridismo. O se explica mal o no se explica. Que lo entendamos todos pronto. ¿Estaba lesionado Mbappé o no? ¿Está recuperándose o no? Es un magnífico jugador y el Madrid le esperó mucho tiempo, siete años. Florentino hizo mucho para ficharlo. El aficionado le perdonó, el renovar cuando el madridismo pensaba que iba a fichar por su equipo. En dos años el Madrid no ha ganado nada con él. El PSG lo ha ganado todo y eso perjudica al futbolista".

Pedrerol subrayó que el delantero necesita recuperar la sintonía con la afición mediante hechos sobre el césped: "Mbappé está perdiendo el cariño del madridismo y es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Creo que le toca reflexionar sobre qué quiere y dónde quiere llegar".

Por último, reclamó mayor firmeza en el banquillo: "El madridismo también quiere a un Mourinho peleón. A un Mourinho que defienda al club por encima de todo. Mourinho, vuelve".