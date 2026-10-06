De la deuda a la pertenencia: cómo Messi dejó de pedirle amor a Argentina y terminó por encarnar a toda una generación

El idilio definitivo entre Leo Messi y Argentina se prepara para su escena final. El césped del Estadio Monumental será el escenario de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente deportivo: la despedida del capitán que reescribió la historia de la 'Albiceleste'.

La celebración que se está gestando estará a la altura de un recorrido sin precedentes, marcando el adiós del jugador con más presencias y goles en la historia de la selección.

Este cierre de etapa no solo subraya la culminación de una carrera repleta de récords, sino que enmarca una transformación emocional profunda: la de un ídolo que, tras sentir el inmenso peso de la historia en sus primeros años, alcanzó una comunión absoluta y eterna con su pueblo.

La trayectoria de Messi con la camiseta argentina es el relato de cómo una resiliencia inquebrantable sentó las bases para el ciclo hegemónico más exitoso en la era moderna del país.

Para comprender la magnitud de este desenlace, es imperativo observar la evolución de un vínculo que maduró con el tiempo. El relato de su carrera internacional es el testimonio de un deportista de élite que logró transformar la colosal presión por alcanzar la gloria en el motor definitivo para forjar una leyenda propia, guiando a sus compañeros hacia la cima del fútbol mundial.

Finales perdidas y punto de inflexión

Durante su primera etapa en la Selección, que abarcó desde su debut en 2005 bajo la dirección de José Pékerman hasta el ciclo de Gerardo Martino, Messi afrontó el inmenso desafío de liderar a un país que anhelaba desesperadamente volver a levantar un trofeo.

En Europa, su figura se agigantaba temporada tras temporada, acumulando títulos en el Barça y reconocimientos individuales de forma sistemática. Sin embargo, al vestir la camiseta nacional, la exigencia del entorno mediático y de una afición sedienta de victorias, sumada a la inevitable sombra histórica de las gestas de 1978 y 1986, generaba un clima de urgencia constante.

Argentina arrastraba una sequía de títulos en la categoría absoluta que se remontaba a la Copa América de 1993, y la ilusión de quebrar esa racha recayó casi en su totalidad sobre el portador del dorsal número 10.

Esa presión estructural alcanzó su nivel máximo en un periodo de tres años consecutivos donde el equipo demostró un nivel competitivo altísimo, llegando a la última instancia de los torneos más importantes, pero cayendo en los detalles decisivos.

En el Mundial de Brasil 2014, el equipo construyó un camino sólido hasta la final en el estadio Maracaná, donde terminó cediendo ante Alemania en la prórroga tras un partido sumamente equilibrado.

Posteriormente, en las ediciones de la Copa América de 2015 en Chile y la del Centenario en 2016 en Estados Unidos, la selección fue derrotada en ambas finales por el combinado chileno, en ambas ocasiones mediante la dramática vía de la tanda de penaltis.

El impacto psicológico de esta tercera derrota consecutiva provocó un momento de quiebre absoluto. En la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, un Messi visiblemente afectado declaró: "Se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es evidente que no es para mí".

Aunque esta decisión se revirtió semanas después -impulsada por un clamor popular masivo que le pedía que no abandonara-, el episodio evidenció el desgaste extremo de un genio que había interiorizado la falta de éxitos colectivos como una cuenta pendiente personal.

La reinvención

El retorno definitivo a la Selección y el posterior inicio del ciclo de Lionel Scaloni en 2018 modificaron la arquitectura táctica y emocional del equipo. El nuevo cuerpo técnico diseñó un sistema solidario que liberaba al capitán de la responsabilidad de gestar cada jugada desde la base del mediocampo.

La consolidación de un equipo funcional y dinámico permitió a Messi intervenir con mayor frescura y ser mucho más determinante en el último tercio de la cancha. El primer gran fruto de esta reestructuración fue la histórica victoria en la Copa América 2021 frente a Brasil.

Messi celebra el Mundial 2022 de Catar. REUTERS

La obtención de este título funcionó como un catalizador definitivo; eliminó la mochila histórica y abrió paso a una etapa de dominio deslumbrante que encadenó la Finalissima de 2022 ante Italia, la conquista del Mundial de Qatar 2022, la revalidación del título continental en la Copa América 2024 y el acceso a una nueva final en el reciente Mundial de 2026.

La evolución en la influencia de Messi dentro de la Selección, y cómo el equipo potenció su efectividad, se refleja de forma directa y contundente en su rendimiento estadístico en las Copas del Mundo. Al analizar su historial completo en los Mundiales disputados entre las ediciones de 2006 y 2026, los datos revelan que el jugador sumó un total de 3.054 minutos en el campo de juego.

A lo largo de todo ese extenso periodo, que abarca seis torneos mundialistas, Messi registró 21 goles y 12 asistencias, lo que se traduce en una participación directa en 33 anotaciones del equipo argentino.

Los números de Lionel Messi en los Mundiales con Argentina Opta

Si se aíslan exclusivamente los registros correspondientes a los Mundiales de 2022 y 2026, las estadísticas exponen un rendimiento abrumador: Messi participó directamente en 22 jugadas de gol, desglosadas en 15 tantos de su propia firma y 7 asistencias a sus compañeros, todo ello disputando un total de 1.430 minutos de juego.

Habiendo disputado menos de la mitad de los minutos totales de su carrera mundialista en estas dos últimas ediciones, logró concentrar en ellas dos tercios de toda su producción ofensiva histórica en la máxima competición del fútbol. Los números demuestran cómo la madurez, combinada con un equipo que supo arroparlo, se tradujo en su versión más brillante.

Homenaje Monumental

Para materializar el cierre de este ciclo, el estadio de River Plate acogerá un evento que trasciende por completo el formato de un partido amistoso tradicional. La planificación de la despedida ha sido diseñada para reflejar la magnitud del legado construido durante más de casi dos décadas de entrega.

La convocatoria incluye la participación de jugadores históricos que compartieron vestuario con el capitán durante las distintas etapas de su carrera internacional, desde referentes que forjaron el camino en los momentos más duros, hasta las figuras clave de la actual generación campeona del mundo.

Asimismo, la organización ha previsto actos institucionales, espectáculos musicales y reconocimientos oficiales que tendrán lugar antes, durante y después de los 90 minutos de juego, transformando la noche en un festival de celebración colectiva.

El ambiente generalizado que rodea este partido homenaje refleja con exactitud el cambio de paradigma en la relación entre el astro rosarino y su país. Lionel Messi ya no es evaluado por la métrica de las expectativas inalcanzables, sino que es plenamente abrazado por el incalculable volumen del legado deportivo e identitario que deja en activo.

Su figura se ha erigido como el faro absoluto y el referente de liderazgo indiscutible para la actual generación de futbolistas argentinos, y para millones de aficionados que aprendieron a no rendirse viéndolo insistir. Messi cierra su ciclo internacional en paz, despojado de cualquier deuda, y consolidado como el alma y la pieza central de la etapa más feliz en la historia del fútbol argentino.