Lamine Yamal llega desatado al Balón de Oro: recupera su mejor versión y convierte el parón en su mejor escaparate

Lamine Yamal está 'on-fire'. Ha recuperado su mejor versión con la Selección después de un Mundial muy discreto y ante República Checa consiguió algo que no se había visto desde su debut en 2023: marcar en tres partidos consecutivos. Casualidad o no, ha explotado en la víspera del Balón de Oro, donde todo apunta a que se discutirá el galardón con Mbappé y Kane.

El extremo está deslumbrando en estos partidos de la UEFA Nations League. Ha sido el único en ser titular en los tres encuentros y el cansancio físico no ha podido con él: gol ante Inglaterra en la conquista de Wembley, asistencia y doblete ante Croacia y otro tanto ante los checos.

De hecho, en el momento en el que Lamine abandonó el terreno de juego -no regresó de los vestuarios al descanso- fue justo cuando España empezó a jugar peor, con un ritmo bajo de juego, sin tanta claridad en tres cuartos y sin el control del encuentro. Es un jugador capital y ahora está imparable.

🤯 𝙉𝙤 𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤.



Lamine Yamal y sus genialidades. Hoy, en el minuto 5.



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Hay equipos que parecen jugar con ventaja incluso antes de que empiece a rodar el balón. España, con Lamine en este estado de forma, es uno de ellos. El extremo está dejando durante este parón internacional una sucesión de actuaciones que obligan a agotar el diccionario de elogios.

A su repertorio habitual de regates, desborde y talento ha sumado una nueva especialidad: aparecer en escena prácticamente desde el pitido inicial.

Empezar con 1-0 a favor

Los números hablan por sí solos. Ante Inglaterra necesitó menos de dos minutos para inaugurar el marcador. Frente a Croacia volvió a golpear en el arranque, apenas 104 segundos después de comenzar el encuentro. Y contra la República Checa tampoco quiso esperar demasiado: su tanto llegó en el minuto seis.

Tres partidos, tres avisos tempraneros y una sensación cada vez más evidente: Lamine Yamal ha convertido el inicio de los partidos en otro de sus territorios.

"Cada día es más maduro. Da gusto verle. Se le ve una persona que acepta cualquier propuesta. Es una grandísima noticia", decía Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al partido ante los checos.

🎙️ "Todas las charlas van dirigidas a empezar los partidos con mucha intensidad, a marcar nuestro territorio. Así planteamos los inicios".



➡️ "Desde el minuto uno dejamos clara nuestra propuesta".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/6b9gCECSCI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2026

Sin embargo, post-partido no cambió ni una coma en su discurso: "Su crecimiento es una realidad diaria. En el gol me llevé las manos a la cabeza de admiración, no de asombro. Si fuera el único jugador español nominado (al Balón de Oro) diría que es el mejor del mundo".

El Carlos Tartiere tardó muy poco en rendirse a él. El internacional español ya avisó en el primer minuto y, apenas cinco después, hizo levantarse a toda la grada con una acción de auténtica categoría: recibió en el costado del área, armó la pierna y colocó el balón directamente en la escuadra más alejada, haciendo inútil la estirada de Kinsky.

Hay jugadas que, por mucho que se repitan, nunca deberían dejar de sorprender. El talento de Lamine pertenece a esa categoría. Su gol ante la República Checa volvió a ser una demostración de calidad y hasta la reacción de Luis de la Fuente sirvió para poner en contexto lo que acababa de suceder: el seleccionador se llevó las manos a la cabeza, visiblemente impresionado por la ejecución.

Con este tanto, Lamine ya suma 11 goles con España en 36 apariciones. Y lo más llamativo es que lo ha conseguido con apenas 19 años, una cifra que explica por sí sola la precocidad con la que está escribiendo su historia con la Selección.

El Balón de Oro entre ceja y ceja

El partido quedó prácticamente encarrilado al llegar al descanso con una ventaja de 2-0 para España. El escenario permitió entonces a Luis de la Fuente proteger a su estrella y prescindir de él durante la segunda mitad.

La gestión de minutos se ha convertido en una prioridad para el cuerpo técnico, especialmente en una etapa de la temporada en la que la acumulación de partidos empieza a pasar factura.

Los datos reflejan esa planificación. Lamine disputó el encuentro completo en Wembley, permaneció 68 minutos sobre el césped en Sevilla y en Oviedo redujo su participación a 45 minutos. Una progresión medida para cuidar al futbolista sin renunciar a su impacto cuando está sobre el terreno de juego.

Lamine Yamal celebra el gol marcado ante la República Checa. EFE

Lamine atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos desde que dio el salto a la élite del fútbol. La temporada la ha empezado como un tiro en el Barça, donde lleva ocho goles y seis asistencias en ocho partidos, y esa dinámica la está manteniendo con su selección.

Indiscutible para Flick y para Luis de la Fuente, el extremo está preparado para luchar por su primer Balón de Oro y, si lo consigue, se convertiría en el ganador más joven de la historia. Es una estrella que, a sus 19 años, ya ha conquistado tres Ligas, una Eurocopa -convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la competición- y un Mundial.