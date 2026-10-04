La canterana azulgrana, pichichi de la Liga F, marcó 4 goles logrando un hito en los duelos entre azulgranas y madridistas.

El Barça no tiene piedad y arrolla al Real Madrid en el Clásico liderado por una Claudia Pina estelar

El FC Barcelona Femenino ha vuelto a dejar claro que, a día de hoy, el Clásico del fútbol español tiene un único dueño. En una actuación que quedará grabada en la historia, el conjunto azulgrana pasó por encima del Real Madrid con un aplastante 7-0 en la sexta jornada de la Liga F.

Lo que prometía ser un duelo de máxima tensión se transformó en un monólogo absoluto, un vendaval de fútbol que desnudó las carencias del proyecto madridista y encumbró a una jugadora por encima de todo el resto: Claudia Pina.

El encuentro quedó visto para sentencia casi de inmediato. Solo habían transcurrido cuatro minutos de juego cuando Pina, erigida como la gran protagonista de la tarde, abrió el marcador, anticipando lo que sería una auténtica pesadilla para la zaga blanca.

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El Real Madrid intentó mantener el orden táctico, pero la resistencia apenas duró media hora. A partir del minuto 28, el Barcelona desató una tormenta perfecta de precisión, control y velocidad.

En un lapso arrollador, Claudia Pina firmó dos tantos consecutivos (28' y 32') para completar su hat-trick y hundir por completo la moral visitante. Apenas un minuto después del tercer gol de Pina, en el 33', Caroline Graham Hansen se unió al festín para castigar aún más a un rival completamente desarbolado.

Sin embargo, la canterana azulgrana aún tenía hambre de más. Justo al filo del descanso, en el minuto 45, Pina rubricó su póquer personal. Un incontestable 5-0 antes del silbato que destrozaba cualquier esquema táctico y reflejaba la abismal distancia deportiva que separa actualmente a ambas plantillas.

Tras el paso por los vestuarios, se esperaba que el Barcelona bajara las revoluciones para gestionar la ventaja, pero la ambición de este equipo parece no tener límites.

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Ewa Pajor, siempre letal dentro del área, amplió la renta en el minuto 55. El Real Madrid, ampliamente superado en todas y cada una de las facetas del juego, deambulaba por el terreno de juego incapaz de generar peligro real ni de salir de la asfixiante presión local. La posesión, las ocasiones y el ritmo del partido tenían un único color.

El tramo final sirvió para que el equipo local controlara el reloj a su antojo ante la mirada de impotencia de su máximo rival. Ya en los compases finales, la joven Sydney Schertenleib, en el minuto 88, puso la guinda anotando el séptimo y definitivo tanto, certificando una goleada de época que marca un récord en la competición.

Este abultado resultado significa mucho más que tres puntos en la clasificación. El FC Barcelona Femenino ha enviado un mensaje rotundo a todo el país: su hegemonía es, de momento, intocable.

Por su parte, el Real Madrid se marcha a la capital con una dolorosa herida que evidencia lo lejos que todavía está de la élite absoluta. Todo ello en una tarde perfecta donde Claudia Pina firmó una actuación memorable para adueñarse de su propio Clásico.