Jorge Jesus no cambia su discurso en el conflicto con Cristiano Ronaldo: "¿Las paces? Habrá tiempo para hablar"

El 'caso Cristiano Ronaldo' continúa coleando en Portugal varios días después de la salida del delantero de la concentración de la selección. El luso, que en principio estaba llamado a disputar el encuentro ante Noruega de este domingo, finalmente no estará sobre el césped.

En este contexto, Jorge Jesus volvió a ser preguntado en varias ocasiones por la situación del jugador de Al Nassr en la previa del partido ante el combinado nórdico. El seleccionador portugués, que conoce bien al delantero después de haber coincidido con él durante su etapa en el fútbol saudí, no esquivó las preguntas, aunque mantuvo el mismo discurso de los últimos días y evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido.

"La atención debe centrarse, ante todo, en la selección nacional. En cuanto a Noruega, lo que debemos hacer bien es que nuestra gente también esté en sintonía con la bandera y el objetivo. Cristiano Ronaldo es un símbolo de la selección nacional, de Portugal. Después del partido, habrá tiempo de sobra para hablar de ello", declaró cuando fue preguntado sobre si estaría dispuesto a "hacer las paces" con Cristiano.

La ausencia del delantero se ha convertido en uno de los grandes focos mediáticos, pero Jorge Jesus está tratando ahora de apartar el debate de todo aquello que no tenga relación con el encuentro. El seleccionador fue tajante cuando se le preguntó por cómo había afrontado esta semana marcada por la polémica.

"Me voy a centrar en el equipo, en el rival. Noruega es uno de los cinco mejores equipos de Europa, con grandes jugadores. Tenemos que estar concentrados", contestaba al ser cuestionado por cómo había afrontado estos días.

"Después, todos tendremos tiempo para analizar... Luego nos quedan dos partidos más, pero primero tenemos que asegurar la clasificación", añadió.

Portugal, escenario del juicio

El enfrentamiento ante Noruega, además, tendrá un componente especial por el escenario y por el contexto que rodea al seleccionador. El encuentro se disputará en Do Dragao, en Oporto, un estadio especialmente significativo para Jorge Jesus, que durante su carrera dirigió a dos de los grandes clubes portugueses, Sporting CP y Benfica.

En medio de un país que debate sobre la gestión de los minutos de Cristiano Ronaldo y sobre las decisiones tomadas alrededor del capitán, el técnico afronta así uno de sus partidos más exigentes desde que asumió el cargo.

La presión, sin embargo, no parece haber alterado su discurso. Jorge Jesus insistió en que su relación con Portugal está por encima de cualquier cuestión personal y reivindicó su vínculo con la selección desde mucho antes de convertirse en su entrenador.

"El cariño que busco y deseo no es otro que el que siento por la selección nacional. Ese cariño es para el equipo, no para mí. Soy parte de un equipo, soy el líder. Antes de ser seleccionador nacional, yo también era un hincha acérrimo y apasionado de la selección. Siempre me preocupé por el país. No quiero estar al margen de nada relacionado con la selección nacional".

Así, mientras Cristiano Ronaldo permanece fuera de la convocatoria para este encuentro, Portugal afronta ante Noruega un partido que trasciende lo estrictamente deportivo. Jorge Jesus ha decidido poner el foco en el césped y en la clasificación, dejando para después cualquier explicación adicional sobre la situación del delantero.

El seleccionador sabe que, más allá del ruido de los últimos días, el resultado ante Noruega marcará el relato inmediato de una selección que quiere cerrar cuanto antes su objetivo.