La faraónica casa de Courtois (33) que está construyendo en Madrid tiene casi 6.000 m2 y bosque privado

Mientras Thibaut Courtois sigue brillando bajo los tres palos del Real Madrid su proyecto más ambicioso se levanta lejos del Santiago Bernabéu.

En una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, el portero belga de 33 años está a punto de estrenar una mansión que supera todo lo imaginable: casi 6.000 metros cuadrados construidos, bosque privado y un diseño que la ubica entre las propiedades más espectaculares de toda España.

Una inversión inmobiliaria que confirma a Courtois no solo como uno de los mejores guardametas del mundo, sino también como uno de los deportistas con mayor visión para los negocios.

La historia inmobiliaria de Courtois en Madrid arranca en 2019, cuando adquirió su primera vivienda en Las Lomas: un chalet de 875 metros cuadrados con siete habitaciones, cinco baños y piscina, sobre una parcela de 2.500 metros.

Pero el gran golpe mediático llegó en octubre de 2022, cuando compró la icónica mansión de Miguel Bosé en Somosaguas por 6 millones de euros. Aquella casa, de 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.000, había visto pasar entre sus paredes a figuras como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Lola Flores o Alejandro Sanz.

Courtois, en la rueda de prensa previa al partido contra el Benfica. EFE

Sin embargo, Courtois nunca llegó a instalarse allí. Tras casarse con la modelo israelí Mishel Gerzig en julio de 2023 en Cannes y dar la bienvenida a su hija Ellie en marzo de 2024 -que se suma a Adriana y Nicolás, frutos de su relación anterior con Marta Domínguez-, el portero decidió que necesitaba algo aún más ambicioso.

Vendió su primera casa de Las Lomas por 4,5 millones de euros a otro deportista de élite cuya identidad no ha trascendido y puso en marcha la construcción de su nuevo hogar soñado.

Las cifras de la nueva propiedad desafían la imaginación. La mansión ocupa 6.000 metros cuadrados construidos -una superficie comparable a la del centro comercial Zielo de Pozuelo de Alarcón- repartidos en tres plantas, una de ellas semioculta para preservar la intimidad familiar. Todo ello sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados que multiplica por siete las dimensiones de su anterior vivienda.

El diseño, firmado por un estudio de arquitectura con sede en Dubái especializado en mansiones de gran formato, sigue una línea minimalista con grandes ventanales que inundan de luz natural cada estancia y amplias terrazas orientadas al exterior.

En el subsuelo, un garaje climatizado con acceso directo a la vivienda alberga la colección de coches de lujo del portero, que incluye modelos de Ferrari, Rolls-Royce y Aston Martin.

El exterior es, si cabe, aún más impresionante: campo de fútbol privado, pistas de pádel y de tenis, pista de karts, zona infantil, varias piscinas y, como joya de la corona, un bosque privado integrado en la finca que garantiza un contacto directo con la naturaleza y una privacidad absoluta.

La sostenibilidad también ha sido una prioridad en el proyecto, con placas solares y un sistema de climatización por geotermia que convierten la mansión en una vivienda prácticamente autosuficiente.

Courtois ha apostado una vez más por Las Lomas, la urbanización que es su hogar desde que llegó al Real Madrid. Este enclave de más de 300 hectáreas dividido en unas 800 parcelas se ha convertido en los últimos años en la alternativa de lujo que planta cara a La Moraleja y La Finca.

La urbanización ofrece seguridad privada las 24 horas, videovigilancia con lectura de matrículas en todos los accesos, colegios, zonas verdes e iglesia. Las escasas parcelas disponibles no bajan del millón de euros, y el valor de mercado de la mansión de Courtois, una vez finalizada, podría situarse en torno a los 20 millones de euros.