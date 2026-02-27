Hansi Flick, sobre las multas de 40.000€ al vestuario del Barça: "Antes era estresante"

Hansi Flick dirige el vestuario del Fútbol Club Barcelona con puño de hierro en algunos aspectos. Es de sobra conocida su obsesión con la puntualidad, y más de un jugador se ha visto seriamente afectado en lo deportivo por llegar tarde a las concentraciones, charlas o entrenamientos.

Recientemente, Pedri desveló que el técnico alemán y la plantilla llegaron a un acuerdo económico para castigar a aquellos futbolistas que no estén a la hora indicada por el entrenador y en el lugar preciso.

Un convenio que consiste en multas de hasta 40.000€ para aquellos jugadores que se retrasen. "Sobre la puntualidad, lo hemos cambiado un poco, si llegas tarde pagas una multa", comentó en el programa El Hormiguero hace unos días.

Deco charla con Hansi Flick.

Flick está más cómodo

Hansi Flick fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido que juega el Barça contra el Villarreal este fin de semana precisamente por el asunto de las multas.

El entrenador no rehuyó el tema, aseveró estar más relajado ahora después de haber hablado con sus capitanes al respecto, y comentó que nadie ha vuelto a llegar tarde tras la última negociación.

"No tiene nada que ver con que sea menos estricto con la edad. Es algo que no me afecta. Creo que como entrenador puedo mejorar un poco. Antes era estresante porque miraba el reloj cuando quedaban 60 segundos y pensaba: 'a ver cuando llegan'", comenzó diciendo el alemán.

Flick decidió hablar con sus jugadores para evitar situaciones incómodas: "Es algo que no me gusta porque también es presión y tensión para mí, por lo que decidí hablar con los capitanes y les dejé la decisión a ellos. Desde entonces, nadie ha llegado tarde, por lo que supongo que tomamos la decisión adecuada".

Acuerdo con los capitanes

No se encontraba Flick cómodo imponiendo castigos a su antojo cuando algún jugador llegaba tarde.

Iñaki Peña la pasada temporada pagó muy cara una impuntualidad, ya que pasó de ser titular y hacerlo bien durante un buen tramo del curso, a desaparecer de los equipos titulares de manera fulminante.

Koundé también fue otro de los que pagó con suplencias el hecho de llegar tarde a las convocatorias de Hansi Flick. Los jugadores sabían que, llegando tarde, su protagonismo podía estar en entredicho con un entrenador tan severo.

Pero aquello no le agradaba tampoco al técnico germano, que decidió reunirse con sus capitanes para tratar de atajar el asunto. La conversación concluyó con un acuerdo entre el entrenador y los jugadores por el cual la plantilla aceptaba multas económicas.

Por el momento, desde que existe este castigo los propios protagonistas han desvelado que nadie ha vuelto a llegar tarde a las órdenes de Flick. Parece, por lo tanto, que la medida disciplinaria está surtiendo efecto entre los futbolistas culés.